“Lion d’Oro 2024” a Sergio Zuncheddu 

La prima volta nel 1964, in pieno boom economico. Anche la Sardegna è nel circuito virtuoso della ripresa. Il riconoscimento viene attribuito ad Antonio Maxia Arangino, avvocato e politico. Nel corso degli anni il Lion d’Oro, per volontà dei Lions Cagliari Host, è stato assegnato a studiosi, medici, artisti, dirigenti sportivi, economisti, storici, scienziati, giornalisti, magistrati che hanno dato lustro all’Isola.

L’elenco dei premiati richiama biografie e vicende che sono parte integrante della storia più recente. Dopo Antonio Maxia Arangino, hanno ricevuto l’onorificenza Giuseppe Brotzu, Enrico Endrich, Giuseppe Villasanta, Giovanni Lilliu, Licinio Contu, Gianluigi Gessa, Francesco Cesare Casula, Salvatore Morittu. Valentino Martelli. Pinuccio Sciola, Maria Giovanna Marrosu, Gianni Filippini, Paolo Savona, Angelo Binaghi. Un quadro da aggiornare con il nome dell’editore del gruppo L’Unione Sarda Sergio Zuncheddu, che ha ricevuto la statuetta nel corso della cerimonia che si è svolta ieri a Villa Fanny.

La motivazione

Questa è la motivazione letta da Carlo Deidda Gagliardo, presidente del comitato Lion d’Oro: “Eclettico imprenditore che è riuscito a coniugare l’iniziativa economica con l’amore per la propria terra a cui dedica impegno nel campo ambientale e sociale”. Sono molteplici i campi d’azione di Sergio Zuncheddu che hanno richiamato l’interesse della “giuria” sino all’attribuzione del premio: l’attività d’impresa, il ruolo di editore con L’Unione (anche nella versione online), Videolina, Radiolina, l’impegno per la sua Isola di fronte a nuove pericolose “servitù” energetiche. Un impegno reso esplicito nel libro “Buongiorno SarDegna” che indica la strada di un possibile sviluppo per una terra che deve essere capace di impadronirsi del suo destino facendo tesoro degli errori compiuti e liberandosi dalle dipendenze esterne. «Il libro ci ha fatto capire – ha sottolineato Piero Loriga, componente del comitato Lion d’Oro – quanto l’ambiente e il paesaggio siano beni economici da tutelare per assicurarci uno sviluppo duraturo. Un capitale prezioso da difendere dagli assalti che arrivano dal Continente».

Il bene del paesaggio

Concetto sui cui si è soffermato l’editore de L’Unione Sarda dopo aver ricevuto il “leone dorato”: «Siamo a un punto di svolta. I sardi devono comprendere che i loro beni ambientali sono in pericolo di fronte agli attacchi degli speculatori dell’energia che vogliono sistemare in territori straordinari pale alte 200 metri per sfruttare la forza del vento. Tutto questo è inammissibile e dannoso. Se tutti i progetti, in attesa di avere il via libera, dovessero essere realizzati, la Sardegna produrrebbe energia in grado di far fronte ai bisogni di 50 milioni di persone. Energia prodotta nel nostro territorio che farebbe la fortuna degli speculatori, senza alcun vantaggio per l’economia sarda. È un sistema perverso da contrastare. I 7500 nuraghi ci possono salvare per i vincoli di natura archeologica che, se confermati, potrebbero impedire la distruzione del paesaggio circostante. Ma c’è una mappa nel sito della Regione che indica le aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici, quasi tutta la Sardegna, il 98,8% del territorio. Se tutti questi vincoli venissero confermati e consolidati con una norma cogente, come quella urbanistica, la Sardegna sarebbe salva. Potrebbe essere la barriera più efficace ai signori del vento».

La presidente del Lions Club Cagliari Host, Gabriella Artizzu, ha ripercorso la storia del premio nato in un contesto molto diverso da quello attuale. «Abbiamo sempre cercato di dare valore al contributo di figure esemplari che hanno acquisito meriti particolari in diversi campi. Dalla scienza allo sport al giornalismo al mondo dell’impresa. Sono uomini e donne del fare che con generosità hanno operato per il bene della loro terra e dato slancio allo sviluppo».

RIPRODUZIONE RISERVATA