L’involuzione della Torres 

Sassari. Il girone d’andata dei rimorsi e dei rimpianti. In un campionato senza una corazzata come il Cesena dell’anno scorso, la Torres continua a slittare all’indietro. Sino alla settima giornata era seconda a -2 dalla vetta occupata dal Pescara. Alla tredicesima era ancora seconda ma staccata di 4 lunghezze. Poi è scesa al quarto posto e infine dopo il pareggio casalingo con la Lucchese si è ritrovata quinta, scavalcata dalla Vis Pesaro cui farà visita nella prima giornata di ritorno, che sarà anche l’ultima del 2024. La presenza di pubblico è calata più o meno proporzionalmente: domenica scorsa neppure tremila spettatori rispetto oltre cinquemila di due mesi fa contro il Milan Futuro. Tanto che la società ha lanciato il mini abbonamento per le nove partite del girone di ritorno al costo di sette gare.

Confronti

Nella stagione passata il Cesena girò la boa a 46 punti e la Torres a 42. Tra loro e la terza in classifica, la Carrarese, c’era un abisso di 10 punti. In questo campionato le prime due sono Ternana e Pescara con 40 punti, terza è la Virtus Entella a 38, quarta la Vis Pesaro a 35. La squadra sassarese è quinta a quota 33, a -11 rispetto al 2023/24. La differenza è tutta nel rendimento casalingo: l’anno scorso 7 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta. Quest’anno la miseria di 3 vittorie, 4 pareggi e 3 ko.

Gioco monocorde

La Torres stenta da sei partite (una vittoria Carpi, due pareggi e tre sconfitte) e non è più brillante né fisicamente né come aggressività, nonostante chi la precede abbia commesso qualche passo falso e lasciato spazio alla rimonta. Il tecnico Alfonso Greco riferendosi alle pessime condizioni del “Vanni Sanna” ha detto che proverà a cambiare gioco e a utilizzare i lanci lunghi anziché il fraseggio. Questo presuppone però l’utilizzo di uno tra Nanni e Diakite, gli unici che sanno fare la boa. Per il momento non si parla di variazioni del modulo, eppure varrebbe la pena provarci in un campionato molto tattico dove il gioco dei sassaresi appare monocorde e prevedibile. Magari un centrocampo a cinque, con Mastinu libero di impostare perché protetto da due mediani. La difesa a quattro invece non sembra piacere all’allenatore.

Ultima stranezza: la Torres ha una età media tra le più elevate del girone. Contro la Lucchese c’era un solo nato nel Terzo Millennio, Brentan. Eppure esperienza e malizia non si vedono nella lettura delle situazioni.

