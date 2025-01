L’invito di Trump, rebus atlantico per la premier 

Giorgia Meloni si prepara all’ultimo incontro con Joe Biden e non esclude ancora di essere a Washington ad applaudire il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump. Tutto in una decina di giorni. La premier, pur non avendo ancora preso una decisione definitiva, sarebbe orientata a presenziare alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti. La riflessione è in corso da settimane sull’invito personale del tycoon e della figlia Ivanka: sarebbe una prima volta per un capo di governo italiano all’insediamento di un presidente americano ed è chiara, si ragionano in FdI, la possibilità di rivestire un ruolo da pontiere fra Washington e Bruxelles. Tra il rapporto con Trump e l’amicizia con Musk, Meloni potrebbe costruire un rapporto privilegiato di lunga durata con il potente alleato americano. Ma non bisogna turbare i rapporti interni all’Ue. Già nel suo primo mandato Trump non si era mostrato un partner gentile, arrivando a definire l’Europa «un nemico degli Stati Uniti» ed oggi le principali cancellerie europee attendono con il fiato sospeso ile prime mosse del neo-presidente. In particolare preoccupano i dazi e le scelte sull’Ucraina. Senza considerare la già dichiarata volontà di veder aumentare i contributi europei per le spese militari a sostegno della Nato e il fatto che con tutta probabilità Meloni potrebbe ritrovarsi unica europea insieme al premier ungherese Viktor Orban. Confermato invece l’incontro con Joe Biden che l’11 gennaio, solo nove giorni prima della scadenza formale del suo mandato, oltre a Papa Francesco vedrà Meloni a Villa Doria Pamphili e Sergio Mattarella al Quirinale.

