L’invettiva di Conte: «No all’autonomia che spacca l’Italia» 

«Armando, tu hai tanto da fare». Durante “L’Italia che conta”, evento elettorale trasformato in spettacolo multimediale, il leader M5S Giuseppe Conte si rivolge direttamente all’assessore alla Sanità Bartolazzi. Sullo schermo allestito sul palco del Teatro Doglio a Cagliari scorrono le immagini degli ospedali sardi, dei lettini in corsia, le voci di chi deve aspettare mesi per una visita specialistica. Tutto questo accade perché «Giorgia Meloni ha tagliato gli investimenti sulla sanità, scesi al 6,3% del Pil, cioè ai minimi dal 2007». E la Sardegna «è l’esempio di questo disastro che io ho toccato con mano, visto che abbiamo parlato con tante persone e associazioni». Adesso però al timone ci sono Alessandra Todde e Bartolazzi, già sottosegretario nel governo Conte 1, e oggi in audizione nella commissione Salute del Consiglio regionale proprio per fare il punto su liste d’attesa, carenza di personale e assistenza territoriale. Perché il sistema funzioni, per Conte «le scelte devono ricadere sulle persone competenti, non possono valere tessere di partito, simpatie politiche, perché sennò la sanità diventerà una voragine e quanti soldi metteremo non serviranno a nulla, bisogna invertire la rotta». E, su tutto, «Giorgia Meloni deve smettere di investire in armi e togliere risorse alla sanità».

Il tema più forte

Il tema della campagna elettorale del Movimento è proprio questo, il fatto che «stiamo passando dalla transizione ecologica alla transizione militare». A questo «possiamo dire no, anche votando alle urne». D’altra parte, «siamo stati gli unici in Europa a votare contro le armi e tagli che ci riportano a una manovra lacrime e sangue». Ora, dice il presidente del partito, «sono preoccupatissimo e continuiamo a batterci per dire no a un conflitto dagli esiti imprevedibili». Dietro Conte, le immagini della devastazione a Gaza («mi vergogno di essere rappresentato da un Governo che di fronte a 35mila vittime palestinesi si volta dall'altra parte»). Per questo, «gli eletti del M5S saranno costruttori di pace che non voteranno mai per l’invio di armi».

Un passaggio anche sull'autonomia differenziata che «restituirà venti regioni completamente squilibrate, qui non c'è nulla dell'indipendenza legittima a cui si ha diritto», E ancora, dito puntato contro la premier per l'annunciata abolizione della contribuzione sud: «È stata introdotta dal governo Conte, fondamentale per cercare di riequilibrare le difficoltà degli imprenditori, ma poi ecco che prendi in giro la Sicilia e la Calabria, prendi quei fondi e li metti sul fantasmagorico progetto del ponte sullo Stretto».

La giornata

Ieri Conte è stato anche a Sassari, in mattinata. Qui ha parlato dell’assalto di pale e pannelli fotovoltaici ai danni dell’Isola. «Non c'è stato negli anni passati un piano regionale, adesso bisogna cancellare il disastro fatto e lavorare per una programmazione seria», ha detto, «ora la nuova amministrazione Todde sta lavorando per perseguire una transizione ecologica assolutamente necessaria, quindi con investimenti in fonti rinnovabili, ma parlando con i cittadini, con i territori rispettando il paesaggio e le risorse naturali di questa terra».

E sempre a Sassari, l’ex premier ha ribadito che «con il voto alle europee abbiamo bisogno di contrastare le logiche dell'austerità che stanno ritornando nel patto di stabilità: dobbiamo far crescere l'Europa rendendola sempre più competitiva proteggendo anche il nostro tessuto produttivo a livello europeo». Inoltre, «l'Unione europea deve attuare politiche del lavoro impostate su salario minimo e riduzione dell'orario di lavoro, politiche che siano protettive nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori». (ro. mu.)

