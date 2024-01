L’inverno della grande sete 

Senza pioggia da dieci mesi, prosegue la grande agonia degli invasi. I bollettini dell’Agenzia regionale del distretto idrografico confermano il livello di pericolo per la quantità d’acqua contenuta nei due bacini dell’Ogliastra, dove oltre alla carenza cronica del Bau Muggeris il report di novembre rivela che anche la diga di Santa Lucia ha perso lo 0,18 per cento rispetto al mese precedente. Impercettibile (0,06 per cento) la ripresa nell’invaso di Villagrande. Abbastanza poco per un infuso di fiducia in vista dei prossimi mesi, tanto che a Lanusei Abbanoa ha iniziato ad anticipare la chiusura dei rubinetti fissata per le 16 già dallo scorso settembre. Appena qualche minuto, ma indicativo dello stato d’emergenza legato all’assenza di precipitazioni che sarebbero utili ad allentare i disagi, che coinvolgono anche altri centri tra cui Loceri.

I dati

In un anno, dal 30 novembre 2022 allo stesso giorno del 2023, la diga di Bau Muggeris, che alimenta quasi tutta l’Ogliastra, ha subito un calo dell’8,12 per cento, passando da 29,93 a 21,81 per cento. L’ultimo giorno di novembre il contenitore strutturale di Villagrande custodiva 12,35 milioni di metri cubi d’acqua rispetto ai 56,62 milioni, che è il volume di regolazione autorizzato. Ha ceduto qualcosa l’invaso di Santa Lucia, a valle di Villagrande, tarato per contenere 3,10 milioni di metri cubi d’acqua: l’ultima rilevazione effettuata dall’Agenzia regionale dice che la quantità disponibile è di 2,83 milioni di metri cubi.

Lavori mai partiti

Per potenziare le condotte del territorio esiste un progetto elaborato nel Duemila. L’intervento è necessario per l’approvvigionamento dell’acqua dall’Alto Flumendosa, da cui in realtà Lanusei si serve anche ora sebbene in minima parte perché le utenze vengono alimentate dalle sorgenti naturali. Di fatto essere collegati al lago, così come prevede quel progetto milionario i cui lavori non sono mai cominciati, metterebbe la comunità al riparo da chiusure idriche. «Se nei prossimi mesi non dovesse piovere - dice il sindaco di Lanusei, Davide Burchi, 45 anni - sarà un’estate lacrime e sangue, con le autobotti in circolazione per dare l’acqua all’abitato. Dodici litri d’acqua al secondo che arrivano dal lago sono insufficienti a garantire equilibrio idrico».

Nei mesi scorsi è intervenuto anche l’assessore regionale dei Lavori pubblici, Pierluigi Saiu, che ha convocato un tavolo tecnico con Abbanoa: «Anche grazie all’intervento di Saiu - conclude Burchi - Abbanoa si è impegnata ad avviare le opere. Il gestore ha le risorse. Ci faccia capire cosa sta facendo rispetto allo Schema 17 per Lanusei e gli altri centri vicini».

RIPRODUZIONE RISERVATA