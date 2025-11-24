L’inverno dei bisognosi: volontariato in azione  

Qualche giorno fa Erika Orrù, volontaria 36enne di Assemini che da tempo aiuta i suoi concittadini in difficoltà, si è sentita dire una frase che le ha fatto accapponare la pelle: «Anche per noi sarà un bruttissimo Natale. Spesso non abbiamo neanche il necessario per mangiare». Parole dette da una donna, a raccontare un dramma che purtroppo coinvolge diverse famiglie. «A inizio dicembre – racconta Erika – avrei dovuto iniziare la raccolta di cibo per due famiglie, assieme a quella dei giochi», racconta. Poi, però, qualcosa le ha fatto cambiare i piani: «Ho ricevuto un ulteriore grido d’aiuto da parte di un’altra famiglia che, pur di mangiare qualcosa, mi domandava se qualche negoziante in paese regala il cibo a fine serata». Delle famiglie che la giovane volontaria dà un aiuto fanno parte anche tre bambini: «Anche per loro – sorride Orrù – mi trasformo nell’elfo Erika».

L’emergenza

Legumi, olio, tonno, riso, pelati, latte, pasta, farina e zucchero ad Assemini sono i generi alimentari più richiesti. A raccontarlo è Ignazio Caria, 78 anni, referente della Caritas diocesana di San Pietro, capitanata da don Paolo Sanna: «Seguiamo più di 150 famiglie fisse tutto l’anno. Capitano poi quelle occasionali che ci vengono segnalate dalle assistenti sociali. A loro mettiamo a disposizione i pacchi viveri».

I numeri sono elevati, ma in linea con quelli dello scorso anno: «Distribuiamo tra i 30 e i 40 quintali di cibo al mese. A chi non ha la bombola per cucinare forniamo pure quella. L’obiettivo è che le famiglie possano portare un piatto caldo in tavola».

Non manca qualche sfizio: «Caffè, merendine, cioccolatini, bibite, biscotti: una coccola che regala sorrisi a chi non si può permettere nemmeno l’essenziale».

La generosità

Se i poveri sono costanti, la generosità è in aumento: «Ci approvvigioniamo – prosegue Caria – dal Banco alimentare. La colletta fatta qualche settimana fa è andata decisamente meglio rispetto all’anno scorso. La sensibilità è maggiore. Inoltre Assemini è una cittadina ricca e generosa».

Una generosità spinta dall’immedesimazione: «Chiunque – avverte il referente della Caritas – potrebbe trovarsi dalla parte dei meno fortunati. Per questo è un piacere aiutarli». E per le feste il buon cuore batte più forte: «Doniamo dei buoni da 25 euro da spendere nelle macellerie asseminesi». Infine non mancano la fornitura di farmaci da banco, il pagamento di bollette di luce e acqua e il supporto economico alle famiglie che subiscono uno sfratto: «I servizi sociali poi ci rimborsano», ha concluso Caria.

L’impegno

«La partecipazione alle giornate di raccolta e donazione – ha confermato Orrù – è aumentata nel corso del tempo, a testimonianza di una situazione peggiorata dopo la pandemia ma anche di una solidarietà in crescita». Le richieste di aiuto non arrivano solo da Assemini, ma anche da Capoterra, Selargius, Quartucciu, Settimo San Pietro, Iglesias, Giba e, da qualche tempo, anche da una struttura protetta di Cagliari.

