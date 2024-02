L’invaso di Santa Lucia è vuoto, la grande sete spaventa Tortolì: «Siamo a un passo dalla crisi» 

C'è da invocare la pioggia e pregare per la neve. In Ogliastra la siccità fa davvero paura. I numeri dal bollettino degli invasi del mese di gennaio 2024, emesso dall'Autorità di bacino della Sardegna, parlano chiaro: l'indicatore della diga di Santa Lucia, è dello 0,14. Allerta rossa: «Livello di emergenza e scenario di severità idrica alta». Su una capacità totale di volume autorizzato di circa 3,10 milioni di metri cubi, il volume dell'acqua invasata è 1,72 milioni di metri cubi. Neppure metà. I dati sono del 31 gennaio 2024 e da allora a situazione non può che essere peggiorata in assenza di pioggia. Le foto raccontano di un disastro.

Alla fonte

Santa Lucia approvvigiona le campagne della piana e fornisce l'acqua potabile per Tortolì e Villagrande. È collegata a doppio filo all'invaso del Bau Muggeris, da cui dipende, dove la situazione è ancora più critica: la diga è piena solo il 27 per cento. Manca all’appello il 70 per cento. Ma è qui che viene la “beffa”. Questa mancanza d'acqua non dipende solo dalla siccità. L'invaso di Bau Muggeris sarebbe stato volontariamente “svuotato” da Enel, in condivisione con gli uffici competenti della Regione Sardegna, per i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di produzione che sono iniziati a fine ottobre e che si concluderanno ad aprile. Durante questi mesi non è possibile fare funzionare le turbine con l’acqua dell'invaso. Il risultato è evidente a tutti. Bau Muggeris prosciugato e a cascata anche il Santa Lucia paga le conseguenze.

«La situazione è allarmante. Se non piove saremo costretti a razionare l'acqua. Siamo passati dall'emergenza a una vera crisi idrica». A parlare è il presidente del Consorzio di Bonifica dell'Ogliastra Andrea Solanas che non nasconde la grande preoccupazione. «Noi ci facciamo portavoce del settore agricolo fondamentale per il territorio. Deve intervenire la politica e al più presto. La settimana scorsa – prosegue – eravamo a Cagliari in riunione con l'Adis (Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna). Ai primi di marzo è previsto un nuovo incontro per capire il da farsi e programmare la stagione irrigua. Di questi tempi sapevamo già quanta acqua ci veniva concessa, ad oggi non sappiamo nulla». Quel che è certo è che ci saranno restrizioni in vista.

La storia

La diga di Santa Lucia si trova nel Comune di Villagrande e intercetta le acque del rio Sa Teula. Fu realizzata dal Consorzio di bonifica tra il 1978 e il 1985. È un invaso di ridotte dimensioni ma di indispensabile importanza per l’approvvigionamento irriguo e potabile dell’Ogliastra. Sino al 2008 era gestita dal Consorzio, poi è passata all'Enas ed è di proprietà della Regione. Solanas chiede la collaborazione di tutti: «É indispensabile una buona programmazione e un uso più razionale delle risorse, ma soprattutto servono soldi per mettere mano alle condotte di distribuzione dove ci sono gravi perdite. Sono vecchie di 50 anni». Parole condivide dal sindaco di Villagrande Alessio Seoni: «Raccomandiamo il buonsenso e un uso oculato della risorsa idrica in questo periodo di grave siccità, evitando gli sprechi».

RIPRODUZIONE RISERVATA