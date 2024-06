L’invaso di Bau Muggeris è quasi vuoto  

In un anno la diga di Bau Muggeris ha perso 25,85 milioni di metri cubi d’acqua. La giacenza nell’invaso è crollata drasticamente: al 31 maggio scorso si attestava a 20,99 milioni, alla stessa data dell’anno precedente il valore era di 46,84. Le condizioni climatiche non aiutano: le ultime piogge di portata cospicua risalgono a 365 giorni fa. Un tempo abbastanza lungo che ha prosciugato pozzi storici e costretto i sindaci a varare misure di restrizioni. Sorgenti a secco, invasi in difficoltà e una rete idrica piena di buchi. Non c’è ancora l’emergenza totale, ma in tema di siccità l’Ogliastra è costretta a tenere la guardia alta. L’incremento delle presenze turistiche è un’arma a doppio taglio: fanno bene all’economia ma contribuiscono a innalzare i consumi d’acqua. A Loceri, l’erogazione è garantita dalle 6 alle 12. A Lanusei da domani rubinetti chiusi dalle 14 alle 6.

Sempre più a secco

I bollettini dell’Agenzia regionale del distretto idrografico confermano il livello di pericolo per la quantità d’acqua contenuta nei due bacini dell’Ogliastra, Il Bau Muggeris ha perso il 2,67 per cento rispetto al mese precedente. In lieve ripresa (dal 36,68 per cento del 30 aprile al 46,97 del 31 maggio) la diga di Santa Lucia, sebbene l’invasato sia sotto la metà della capienza totale (46,97 è l’attuale percentuale). Le falde sono sorvegliate a vista ovunque. A Loceri, il sindaco Gianfranco Lecca attende una delegazione di Egas e Abbanoa per un sopralluogo: «Abbiamo avuto un incontro promosso da Egas insieme ai dirigenti di Abbanoa. È scaturito impegno per una visita alle nostre falde acquifere con una delegazione congiunta. Vogliamo verificare lo stato della situazione, capire realmente la giacenza nei pozzi». Da un anno il paese è alimentato dalle autobotti di Abbanoa: «Ne arrivano dieci, dodici al giorno», osserva il primo cittadino.

Misure in evoluzione

A Jerzu chiudono l’acqua tre notti a settimana per favorire la ripresa dei livelli del serbatoio. «Al momento - è il quadro offerto dal sindaco, Carlo Lai - i pozzi sul Pardu tengono. L’investimento strutturale, che risale agli anni Ottanta, ci sta salvando, ma è chiaro che in assenza di precipitazioni la situazione può avere un’evoluzione grigia». Intanto a Talana da ieri prime restrizioni, con i rubinetti a secco dalle 22. Intanto i sindaci fanno il posobile: Cesare Mannini a Lotzorai ha chiuso la fontana de Sa Pompa, Angelo Stochino (Arzana) e Davide Burchi (Lanusei) cercano una soluzione per una cooperazione con scambio d’acqua attraverso i pozzi di Su Pradu.

