L’invasione festosa dei “Navigantes” 

Grande successo a Sant’Antioco, per la quarta tappa di Navigantes, il viaggio culturale dedicato alla Sardegna e alle sue tradizioni. Circa 500 persone, in rappresentanza di oltre 50 Comuni, hanno trasformato piazze e vie in un palcoscenico a cielo aperto di colori, suoni e suggestioni. Un appuntamento nel quale la cultura si è fatta incontro, memoria e orgoglio di appartenenza.

Partecipazione

L’apertura è stata dedicata ad Antioco, patrono della Sardegna, nella sua Basilica. Da qui ha preso avvio il corteo che ha attraversato il cuore della città. Costumi tradizionali, launeddas, organetti, voci femminili, canto a tenore, tamburini e trombe di Oristano hanno accompagnato la sfilata, insieme alle maschere dei Mamuthones e degli Issohadores di Mamoiada. Particolarmente suggestiva l’esibizione di Maria Giovanna Cherchi con il Deus ti salvet Maria . Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Ignazio Locci, che ha rivolto un saluto ai colleghi arrivati a Sant’Antioco per l’occasione. «La nostra è una terra di antiche civiltà e di secolari tradizioni, crocevia di popoli e culture nel cuore del Mediterraneo e quindi non possiamo che condividere pienamente questi valori. - ha sottolineato - Un viaggio non soltanto geografico, ma soprattutto culturale e umano, nel quale costumi, musiche, danze e tradizioni diventano strumenti di incontro, conoscenza reciproca e valorizzazione dell’identità collettiva». Migliaia le persone che hanno assistito alla manifestazione che si è conclusa in Piazza Italia.

Tradizione

«Ogni paese, ogni territorio della Sardegna ha una storia diversa da raccontare, un costume, una musica, una lingua, un’identità che lo rende unico - ha detto l’assessore alla Cultura Luca Mereu - la cosa più bella è che questa diversità ci rende più ricchi. Navigantes nasce proprio per questo, farci incontrare e riscoprire attraverso i tanti gruppi presenti, il valore straordinario della nostra appartenenza». A sottolineare il significato della tappa è stato anche Leonardo Marras, presidente della Fondazione Maria Carta.«La tappa di Navigantes a Sant’Antioco, che ha visto la partecipazione di circa 500 persone in rappresentanza di oltre 50 Comuni, conferma quanto sia importante investire nella cultura per rafforzare il legame con la nostra identità e con i nostri territori». Marras ha sottolineato l’emozione della sfilata e l’orgoglio della Fondazione per aver accompagnato la quarta tappa del progetto, dopo Barcellona, Bonifacio e Carloforte.

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