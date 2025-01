L’invasione (e la moda) del cibo:  ora c’è un locale ogni 102 cittadini 

Cagliari “scoppia” di cibo. Il cuore di questo rinascimento gastronomico della città, trainato dal turismo, è sempre più il centro storico (Castello, Marina, Stampace e Villanova), dove ormai si conta quasi la metà (circa 700 dei 1460) di ristoranti, locali, bar di tutta la città. È un record che stavolta poggia sui dati statistici (della Fipe Confcommercio Sardegna, della Confesercenti Cagliari, dell’Istat) anche se è sufficiente fare una passeggiata in centro per notare la moltiplicazione di dehors e menu. L’immagine che viene fuori è quella di una città che negli ultimi dieci anni (di mezzo pure il Covid) si sta trasformando in una delle capitali gourmet del Paese, con le attività legate al cibo che stanno un po’ alla volta “sfrattando” dai locali il commercio vecchio stampo (vale per tutti l'esempio di via Garibaldi). I numeri descrivono in modo chiaro questo volto della città: nel 2008 si contavano 527 attività di ristorazione-somministrazione (la metà in centro), nel 2021 sono diventate 1.121, nel 2023 sono arrivate a 1460. Significa un’invasione di tavolini, che nei numeri si traduce in un locale ogni 102 cagliaritani.

Il boom

All’origine del boom del fuori casa si pongono due elementi principali. Da un lato i turisti, che tra aprile e ottobre rappresentano una bella fetta di mercato consumando pranzo e cena nei locali e ristoranti. Dall’altro lato i ristoratori hanno sviluppato una serie di proposte in grado di rispondere ai bisogni della clientela sia in termini di offerta culinaria sia sul piano del servizio. Oggi si trova davvero di tutto: dalla pizzeria classica a quella gourmet, dal bistrot francese a quello vegetariano, dal ristorante tradizionale al locale informale, fino alle birrerie, vinerie, cocktail bar. Il problema è l’enorme concentrazione nel centro storico. «In centro storico siamo fuori controllo», spiega Pamela Solinas, titolare dell’Oca Bianca e rappresentante della Confesercenti Cagliari. «Il piano del commercio è uno strumento ormai fondamentale per fissare delle regole che servono anche per non perdere qualità. non possiamo pensare ai quartieri storici della città», il discorso vale per tutte le grandi città, non solo Cagliari, «come luoghi dove si può solo mangiare e bere. Bisogna cominciare ad avere una maggiore attenzione anche per le altre attività», aggiunge. Detto diversamente: bene far crescere la città, ma attenzione a non deformarla.

L’identità

Il concetto lo ribadisce Giuseppe Farris, consigliere comunale di CiviCa 2024 che con una metafora paragona il centro storico di Cagliari a una «grande tavola calda». «I dati Istat del 2024 certificano che il settore della ristorazione-accoglienza rappresenta il secondo comparto produttivo della città, essenzialmente concentrato nei quattro quartieri storici», dice . Come è avvenuta questa crescita? «Le amministrazioni che si sono succedute hanno proceduto per approssimazione», dice ancora, «prive di una qualsiasi idea di città, non hanno governato le conseguenze dei flussi turistici e il centro storico si è così trasformata in una grande tavola calda. È stata permessa l’occupazione di ogni centimetro di suolo pubblico,inghiottendo piazze, piazzette, spazi di aggregazione spontanea che rappresentavano luoghi identitari della città. È evidente», conclude, «che bisogna tornare agli atti di programmazione, favorire una diffusione di attività produttive differente laddove si è concentrata questa offerta di ristorazione, senza neppure comprendere che i turisti si vogliono recare in un centro storico vissuto dai residenti e tendono a non tornare nei non-luoghi in cui si sta continuando a trasformare la città». Il rischio è che passi l'idea che a Cagliari si guadagni soltanto vendendo del cibo. L’esempio del Corso vale per tutti, ormai tutta la prima parte è un gigantesco tavolino.

I riflessi

Il lato negativo del boom di ristoranti e locali è la chiusura di ferramenta, erboristerie, mercerie: giusto per intendersi, per comprare i lacci delle scarpe bisogna andare al supermercato. Ma i ristoranti proliferano. E ovviamente, i prezzi salgono.

