L’invasione dell’arte e della cultura urbana 

L’arte urbana invade Cagliari per una tre giorni ricca di appuntamenti da domani al 12 ottobre all'ex Manifattura Tabacchi. Ospite d’onore sarà Martha Cooper, celebre fotografa e fotoreporter statunitense, specializzata nel ritrarre la scena dei graffiti e della street art.

Il festival “Muros de Arte”, finanziato dall'assessorato regionale al Turismo, celebrerà il muralismo, la street art e le controculture giovanili, spaziando dalle arti visive alla musica, dall’architettura al cinema, fino alla danza. Si comincia domani alle 15 con l’Urban Calligraphy Workshop, a cura di Luca Barcellona, nella Sala Officine, dove dalle 17 ci sarà anche l'expo di editoria indipendente, e un'installazione dell'artista cagliaritano Crisa. Venerdì mattina, laboratorio per scuole “Typoésie: La fusione tra tipografia e poesia” nella Sala Eventi. Dalle 19 alle 20, allo Spazio Opificio, Martha Cooper terrà un dibattito ("Il writing attraverso l’obiettivo”) e dialogherà con artisti e curatori della scena internazionale.

Sabato, l'ultimo giorno del festival, dalle 10 tour di street art e graffiti da via San Saturnino, mentre dalle 10 alle 14, live painting al campo basket di via Trentino, con gli artisti Blef, Idea, Grim, Nero, Paul01, Tarma e Utero. Durante il festival si potrà partecipare ai vari workshop: ci sarà un laboratorio per bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni che esplora la creatività con la pittura e la lavorazione dell’argilla e un laboratorio di coding per donne per promuovere la cultura digitale e abbattere gli stereotipi di genere. Per maggiori informazioni e per partecipare alla tre giorni, consultare il sito ufficiale murosdearte.com o contattare l'organizzazione al numero 3493604398.

