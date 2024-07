L’invasione del rifiuto selvaggio 

La società che gestisce il servizio di igiene urbana lo ha messo nero su bianco nella relazione di accompagnamento all'ultimo Piano economico finanziario: lamenta la carenza delle attività di controllo nei luoghi sensibili, bersaglio di abbandoni recidivi, e la mancata installazione di fototrappole per individuare i trasgressori. Bandite le immagini per questione di privacy, l'amministrazione comunale, qualche mese fa, è ricorsa agli ispettori ambientali, impegnati in una ronda senza quartiere a caccia dei responsabili del sacchetto selvaggio e ha rimosso i cinque ecobox sparsi per la città, che da soluzione si erano trasformati nel problema, diventando una discarica a cielo aperto. La denuncia dell'abbandono dei rifiuti corre sui social, tappezzati da immagini e video che ritraggono la città invasa da spazzatura: per primo, il sindaco, Settimo Nizzi, di recente, ha messo alla gogna pubblicamente il fenomeno, postando un video che immortala un cittadino che, in una strada di campagna, scarica buste di immondizia, e crescono i gruppi di cittadini che monitorano interi rioni, comprese le zone intorno alle spiagge, dove la macchia mediterranea è ricettacolo, soprattutto, di rifiuti ingombranti.

I dati

La tendenza allo smaltimento incivile, esploso quest'anno ancor prima dell'arrivo dei vacanzieri, è nei numeri del 2023: diminuisce di cinque punti la percentuale di raccolta differenziata, passando dal 73 al 68 per cento. Oltre 600 all'anno a testa, i restanti sembrerebbero finire in pasto ai cinghiali, indisturbati in cerca di cibo, facilmente reperibile nelle vie urbane, nelle litoranee e anche nelle strade principali. Intanto, per contenere la spazzatura prodotta in eccesso con l'afflusso dei turisti, dalla prossima settimana sarà operativo un Centro ambientale mobile nella zona Olbiamare (solo estivo) e con l'ambizione di fare scacco agli incivili, tutto l'anno, sono state riviste violazioni e sanzioni, da integrare nel Regolamento di igiene urbana. Nella delibera si legge: «Preso atto delle problematiche ricorrenti nell'espletamento corretto della raccolta differenziata e dei sempre più frequenti comportamenti illeciti nel conferimento dei rifiuti, con conseguenze sul decoro urbano, di degrado ambientale e di natura igienico sanitaria, è necessario rendere più omogeneo il sistema sanzionatorio con l'inasprimento delle sanzioni».

