L’invasione dei crocieristi 

Arbatax si è svegliata invasa dai turisti. Alle prime luci del mattino di ieri 1.126 passeggeri (perlopiù francesi) sono sbarcati tutti insieme, trasformando il porto in un piccolo terminal internazionale. Un numero mai visto, che per un giorno ha cambiato il volto della borgata e di Tortolì. Ad accogliere i crocieristi della Renaissance, nave della compagnia britannica Ambassador Cruise, i gruppi folk in abito tradizionale. Trecento di loro hanno preso parte alle escursioni organizzate dalla compagnia: le Grotte Su Marmuri a Ulassai, l’area archeologica di S’Ortali ’e su Monti a Tortolì e poi l’interno dell’Isola, tra Mamoiada e Orgosolo. Gli altri hanno trovato in piazza Caduti e a Cala Genovesi gli stand dei Comuni dell’Ogliastra, allestiti per raccontare storia, cultura, tradizioni ed enogastronomia di una terra oggi al centro degli studi mondiali sulla longevità. Per l’occasione è stata prorogata la rassegna Monumenti aperti.

Il soggiorno

I visitatori, accompagnati dagli studenti, hanno potuto visitare la Torre di San Miguel, il Faro di Bellavista, il complesso nuragico di S’Ortali ‘e su Monti, l’Ex Blocchiera Falchi, le chiese di Sant’Andrea, Sant’Antonio e Sant’Anna, l’ex Caserma Reale, il museo Su Logu de s’Iscultura, la Torre di San Gemiliano e la peschiera. Una formula di accoglienza nata dal confronto del 25 settembre, durante la tappa di Arbatax dell’Italian cruise day in tour, organizzato dall’Autorità di sistema portuale con Risposte turismo. Ma non c’è solo l’accoglienza. L’Authority sta lavorando al potenziamento dello scalo: in costruzione una nuova piattaforma di approdo per i tender con rampa dedicata alle persone con mobilità ridotta, che permetterà di accogliere in sicurezza anche le grandi navi in rada. È già stata indetta anche la gara per la progettazione della manutenzione della stazione marittima. La Renaissance è ripartita alle 18 verso Cagliari.

Il presidente

«L’arrivo della Renaissance - spiega Domenico Bagalà, presidente dell’Authority - dimostra che Arbatax può giocare un ruolo nel mercato crocieristico anche con le navi di più grandi dimensioni del segmento culturale e lusso e contribuire, in modo ancora più determinante, a generare nuovi flussi verso il centro dell’Isola e nuove stagionalità turistiche». Le navi extralusso al porto di Arbatax si muoverebbero malissimo. Giusto per citare una casistica, la Costa Firenze (323 metri) e la Carnival Magic (306) neppure riuscirebbero a varcare l’ingresso. Questioni di stazza e di pescaggio, necessariamente al di sopra degli 8,5 metri. Ma un’alternativa c’è: «L’obiettivo dell’ente - osserva Bagalà - è proseguire con il potenziamento dello scalo, puntando su nuove infrastrutture come la piattaforma di approdo per i tender, con la rampa dedicata alle persone con mobilità ridotta, che consentirà di accogliere anche i passeggeri delle grandi navi in rada in modo sicuro e accessibile».

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