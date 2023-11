L’invasione dei bidoni della spazzatura 

In principio c’era l’ecomobile: gli operai della De Vizia stazionavano davanti alle palazzine dove i residenti potevano consegnare buste e bidoni. In seguito questo sistema è stato interrotto e sono rimasti i problemi. Nemmeno il nuovo corso del porta a porta ha risolto i disagi che stanno vivendo le centinaia di famiglie delle palazzine di via Sant’Antonio, dalle parti di Pit’ze Serra. I residenti, che non hanno spazi condominiali, sono costretti a lasciare nei marciapiedi decine e decine di bidoni che non solo intralciano il passaggio, ma che finiscono nel mirino di incivili di altre zone che vi gettano la loro spazzatura. E la De Vizia non potrebbe nemmeno accedere al cortile, perché c’è una sbarra.

Il problema

Così i residenti esasperati non sanno più a chi rivolgersi e chiedono che vengano ricavati spazi anche in un terreno pubblico, in modo da restituire il decoro a tutta la zona. «Più volte abbiamo chiesto di realizzare degli spazi condominiali perché da noi non ce ne sono», dice Serena Enna mentre si aggira tra i bidoni della carta alla ricerca del suo. «Qui di fronte c’è un bel terreno abbandonato, potrebbero fare una zona ecologica lì. Noi siamo costretti a sopportare una situazione insostenibile: sette palazzine e centinaia di residenti che devono mettere i bidoni sul marciapiede in balia di tutti». Enna si è trasferita qui «da un anno e mi sono trovata senza saperlo in queste condizioni. All’inizio avevano messo dei bidoni grandi, poi si è ritornati ai bidoncini».

La speranza

Poco distante Adelaide Pianta aggiunge: «questa soluzione del terreno che abbiamo proposto mi sembra davvero l’ideale». Si tratta dell’area proprio davanti alle palazzine, dove fino a poco tempo fa erano parcheggiate alcune auto abbandonate e dove ogni tanto gettano dei rifiuti. «È impensabile continuare a lasciare fuori sul marciapiede tutti questi bidoni», aggiunge Pianta, «anche perché la gente passa e vi getta dentro di tutto e poi magari multano noi. E poi ci sono i topi che banchettano e che entrano anche nei cortili delle palazzine. Questa storia va avanti davvero da troppo tempo. Mi chiedo come sia possibile che non si sia mai riusciti a trovare una soluzione».

Lo studio

Il problema è comune a tutta la zona di Pitz’e Serra dove ci sono le grandi palazzine senza spazi condominiali per accogliere i bidoni o che hanno le sbarre agli accessi che non consentono l’ingresso dei mezzi della De Vizia nelle proprietà private. «L’amministrazione ha presente il problema», spiegano dagli uffici del Comune, «che non è di facile soluzione. Ci si sta ragionando insieme alla De Vizia e non appena ci potranno essere novità da dare in merito saranno comunicate alla cittadinanza». Intanto in tutte le zone della città non si fermano le proteste per le dimensioni dei bidoni della differenziata. Troppo piccoli soprattutto quelli del vetro e della plastica, tipologie di rifiuti, che a detta dei residenti hanno bisogno di contenitori più grandi.

