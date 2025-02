L’invalidità riconosciuta in tribunale 

Importante risultato nelle cause civili promosse dai pazienti che attendono da anni il riconoscimento della invalidità. Ieri i giudici del Tribunale di Tempio hanno preso atto delle consulenze mediche (disposte dai magistrati su richiesta delle persone malate) che accolgono le argomentazioni dei ricorrenti. I primi due casi di riconoscimento delle patologie, e quindi della invalidità, riguardano un paziente oncologico e una donna con problematiche cardiache e ipotiroidismo. Il medico incaricato dal giudice ha stabilito che in entrambi i casi l’invalidità è un dato di fatto. Gli interessati si sono rivolti al Tribunale, tramite le avvocate Elena Piccinnu e Silvia Orecchioni, perché non sono mai stati convocati, nonostante ripetute sollecitazioni, dalla Commissione medica. Ora i giudici hanno trenta giorni di tempo per decidere, i pazienti hanno chiesto il riconoscimento d’ufficio. In Gallura sono migliaia le persone che attendono la convocazione dell’Inps.

RIPRODUZIONE RISERVATA