Linus celebra Gigi Riva:  fumetti e racconti per “Il figlio del Tuono” 

In molte edicole è già sparito. L’ultimo numero di Linus piace agli appassionati di fumetti e agli amanti del calcio. E per questo sta diventando quasi introvabile. Lo storico mensile italiano, nell’edizione pubblicata lo scorso 5 marzo, celebra Gigi Riva con racconti, articoli, illustrazioni e disegni. La copertina firmata da Andrea Serio rimanda il lettore agli anni Sessanta-Settanta, quando il grande campione scomparso nel gennaio scorso conquistò il campionato europeo con la nazionale e lo scudetto con il Cagliari.

Memorie cagliaritane

«Gigi è amato come Hayao Miyazaki». Igor Tuveri, in arte Igort - direttore editoriale di Linus, cagliaritano e tifoso rossoblu - paragona il fuoriclasse di Leggiuno al regista giapponese premio Oscar. Racconta la nascita del numero intitolato “Il figlio del tuono”: che contiene uno speciale di 35 pagine dedicato al campione. «È un eroe nazionale – continua Igort – una persona meravigliosa che ho avuto modo di incontrare diverse volte. Lavorare a questo numero è stato bellissimo. Tra l’altro ho vissuto proprio gli anni in cui si andava all’Amsicora. In questo numero abbiamo cercato di raccontare l’aspetto umano. Il campione lo conoscono tutti. Ma Riva non era solo un fuoriclasse del calcio. Ha scelto di vivere in Sardegna, di comprendere e di amare l’Isola, di diventare sardo. Nelle pagine dello speciale abbiamo voluto puntare proprio su questi aspetti». Spazio anche alle vicende calcistiche con i racconti di firme storiche del giornalismo come Gianni Brera e Gianni Mura. Giuseppe Sansonna racconta un Riva i cui «tratti sembnranmo incidersi sul fotogramma, nelle istantanee e nei filmati d’epoca, dentro e fuori dal campo». Il regista ricorda che «una figura mitologica lo erà già diventato. Mostrando, senza parole, il senso tragico dell’attaccante. Il gol più che estasi è il sollievo temporaneo dell’angoscia, della tensione spasmodica. Una vita di pochi palloni giocabili, da trasformare in gol. Condannato a non tirare mai indietro la gamba, a cercare sempre l’attimo tra l’anticipo e la frattura, tra la gloria e la barella, con pochi replay a documentare le attenzioni macellaie dei difensori». Parla di sofferenza anche Otto Gabos, fumettista e illustratore cagliaritano, che racconta Juve-Cagliari del 15 marzo 1970 e le emozioni durante la radiocronaca.

Il campione e l’Isola

Il numero speciale di Linus contiene anche l’analisi del rapporto tra Riva e l’Isola. Giorgio Porrà, giornalista cagliaritano di Sky, descrive la relazione simbiotica del numero 11 rossoblu con la Sardegna: «Il Cagliari era la famiglia che non aveva mai avuto. Una squadra più Gigi Riva, l’asso di una compagnia di scapigliati, nottambuli, pokeristi, che portava l’immaginazione al potere. E giocava calcio innovativo, all’olandese, con universali capaci di incidere in più ruoli».

RIPRODUZIONE RISERVATA