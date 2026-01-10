L’Introversa oltre i social Michelini: «La Sardegna? In barca a vela con papà»  

Paola Michelini è in Sardegna con “A Mirror”. Dopo San Gavino Monreale, Arzachena, Olbia e Dorgali, la black comedy di Sam Holcroft, che ha come protagonisti anche Ninni Bruschetta, Claudio “Greg” Gregori, Fabrizio Colica e Gianluca Musiu, sarà oggi al Teatro Centrale di Carbonia e domani al Teatro “Antonio Garau” di Oristano (ore 20.30).

«L’accoglienza del pubblico è molto calorosa, era da un po’ che mancavo dalla Sardegna: da bambina venivo in vacanza in barca a vela con mio padre», spiega l’attrice classe 1980, sorella maggiore di Giulia, con cui ha condiviso il set in tv (“Rosy Abate”), al cinema (“Cado dalle nubi” con Checco Zalone) e a teatro (“Alza la voce”, scritto da Paola e dal regista Paolo Civati). «Niccolò (Senni), il mio compagno, che ci veniva in moto, mi parlava di questi paesaggi incantevoli, che in questi giorni ho avuto modo di scoprire. E ne sono molto felice». Ma Paola, che tornerà in Sardegna il 17 aprile, a Cagliari, con “Introversa”, è anche un personaggio social di grande successo, nota per gli sketch con cui tratta temi di vita quotidiana e altri “più caldi”. Intanto è Nina, la sposa del finto matrimonio (con Leo) di “A Mirror – Spettacolo falso e non autorizzato”.

Cosa l’ha colpita del testo?

«Tratta un tema attuale sottolineando quale dovrebbe essere il ruolo dell’arte in uno stato totalitario e come si pone la censura rispetto alla libertà di espressione degli artisti. Il mio personaggio ha un percorso molto interessante: all’inizio è un po’ ingenua, alla fine, quando ha capito come va il mondo, disillusa. Però questo la rende forte rispetto alla situazione che dovrà affrontare».

Nella realtà come sta la libertà di espressione?

«Stiamo andando male, male, male, ma a livello mondiale. Vabbè, da noi l’abbiamo visto col DL Sicurezza, che ha reso rischiosa la possibilità di organizzarsi e manifestare: ha praticamente criminalizzato il dissenso, gravissimo in un paese democratico. Negli Usa manco a dirlo, adesso poi con Trump, ma la cosa spaventosa è che anche in Gran Bretagna e in Germania, contro le persone che manifestano a favore della Palestina, persone disarmate, donne, disabili, la polizia fa un uso della forza spropositato. Stiamo precipitando in un buco nero. E l’elezione di Trump non ha fatto che peggiorare le cose».

Sui social come commenterebbe l’arresto di Maduro e le mire sulla Groenlandia?

«Che, esiste uno stato di diritto?? Il nostro ministro Tajani ha detto che il diritto internazionale vale fino a un certo punto, ma questa cosa, che ci è sembrata un’assurdità quando l’ha detta lui, è evidente. Netanyahu e Israele si possono permettere di sequestrare barche in acque internazionali, Trump arresta il presidente di uno stato sovrano con la scusa ridicola del narcotraffico perché vuole prendersi le risorse petrolifere del Venezuela, così come la Groenlandia. Quello che vuole lui se lo prende. L’ha proprio detto: “Decido io secondo i miei valori e criteri”. Un discorso da dittatore, qual è lui».

Anticorpi?

«Non vedo luce in fondo al tunnel perché non vedo un’alternativa politica che possa raccogliere e fare suo il bisogno di un mondo giusto, come ha fatto il sindaco di New York, isola felice in un mare di m...a. E in Italia non stiamo meglio: se pensi che quello che dovrebbe essere il partito della sinistra è il Pd… Wow, aiuto!»

Mai fatto arrabbiare qualcuno di importante?

«Mi è capitato che sotto un paio di sketch qualcuno mi avvisasse, anche un avvocato, tipo “occhio, che questa cosa”, però per esempio ho chiesto consiglio ai miei genitori, magistrati, su un reel bello tosto che abbiamo fatto io e Niccolò contro Salvini, che offre parecchi spunti per dargli addosso. Era su un premio che aveva ricevuto da Israele, che dici: Veramente? Wow, si meritano l’un l’alto Salvini e Israele!. Però secondo me eravamo a rischio, così ho chiesto a mio padre se potesse querelarci. Lui dice: “Sì. Ma ce ne freghiamo: nel caso affronteremo la querela”».

Essere figlia di magistrati l’ha resa più coraggiosa?

«In famiglia abbiamo un forte senso della giustizia e dell’integrità. Stimo molto i miei genitori, e sì: ci sta che tra l’esempio e il Dna il coraggio me l’abbiamo trasmesso loro».

RIPRODUZIONE RISERVATA