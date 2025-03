«L’intreccio è nella storia del borgo» 

Nel silenzio del borgo l’arte dell’intreccio aiuta a trascorrere le lunghe serate invernali. Giuseppe Piddiu, 76 anni residente a Montevecchio, imparò quest’arte da suo nonno. «Nella mia casa si dormiva nelle stuoie e mio padre rifaceva le sedute degli scanni, lo faccio ancora – dice il pensionato -. Gli eventi della vita mi hanno portato a coltivare l’intreccio per passatempo. Fare cestini era un mestiere, garantiva un reddito familiare, era un’attività manuale trasmessa fra generazioni – racconta il pensionato –. Allora le bottiglie di vetro non si buttavano, erano preziose, si rivestivano e diventavano capolavori da mostrare per le feste». Mentre lavora Piddiu ricorda: «Quando ero ragazzo i soldi erano pochi e le famiglie erano numerose, serviva costruire tutto il necessario per vivere dignitosamente». L’artigiano, mentre parla, costruisce un cestino partendo da semplici virgulti di ulivo selvatico. «Si possono usare vari materiali – spiega –: vimini, l’asfodelo, il giunco, il grano o la palma nana. Nelle famiglie dei minatori e in particolare dei residenti nei villaggi popolari, destinati alle famiglie dei minatori, i cestini erano molto usati. Non esistevano le buste di plastica, si andava a fare la spesa negli spacci della miniera con i cestini o sa corbula».

