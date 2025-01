L’intreccio con Sala, il volo a Mar-A-Lago 

La liberazione di Abedini brucia i tempi di una scaletta programmata da tempo. Probabilmente già dal 5 gennaio, quando la premier Giorgia Meloni è volata a Mar-a-Lago, residenza del presidente eletto Donald Trump, per una visita così riservata che neppure i suoi vice Matteo Salvini e Antonio Tajani (peraltro ministro degli Esteri) ne erano stati messi al corrente. È stato in quel vertice, con ogni probabilità, che l’Italia ha ottenuto un informale nulla osta politico alla scarcerazione dell’ingegnere iraniano. Da subito infatti era apparso chiaro come l’arresto della giornalista italiana Cecilia Sala a Teheran del 19 dicembre fosse una ritorsione per quello di Abedini, accaduto il 16 dicembre a Malpensa. Si trattava, in sostanza, di un episodio di “diplomazia degli ostaggi”: Roma doveva decidere se consegnare l’ingegnere a Washington, che lo persegue per terrorismo, oppure a Teheran, che deteneva Sala. Sappiamo come è andata: l’8 gennaio Sala, inizialmente sottoposta a una detenzione durissima, è stata scarcerata. Quattro giorni dopo la firma di Nordio ha restituito la libertà ad Abedini, che dopodomani avrebbe dovuto presentarsi in udienza per ottenere i domiciliari e invece è stato liberato prima che - almeno formalmente - la richiesta di estradizione Usa arrivasse a Roma.

RIPRODUZIONE RISERVATA