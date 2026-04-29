L’intramontabile fascino dei “santini” 

I primi manifesti formato maxi sono comparsi all’ingresso della città. Perché ogni campagna elettorale che si rispetti parte dalle facce dei politici accompagnati da slogan e promesse, quelli riportati negli intramontabili “santini” cartacei che già da giorni stanno invadendo Quartu, dal centro al litorale: ticket tascabili nei bar e nei locali, nei negozi, distribuiti casa per casa nelle cassette delle lettere, qualcuno buttato per strada. Sempre più diffuso il formato digitale rilanciato sui social e nelle chat dei telefonini, e c’è chi punta sui mini volantini di coppia per risparmiare sui costi di stampa.

Immaginette

Impossibile pensare di presentarsi agli elettori senza aver distribuito fra amici e parenti - ma anche semplici conoscenti - le “immaginette” elettorali, da sempre lo strumento preferito di propaganda per outsider e big della politica locale. Viso in primo piano, alcuni scelgono il taglio fotografico a mezzo busto, dati biografici e ruolo professionale, simbolo della lista da barrare, e indicazione su come votare il singolo candidato - o la coppia, uomo e donna, di aspiranti consiglieri in ticket - per le elezioni comunali del 7 e dell’8 giugno. Quasi tutti scelgono lo sfondo bianco, a contorno i colori del partito o della lista civica. E se la versione cartacea è sempre un evergreen, ormai si ricorre sempre di più ai santini alternativi distribuiti in rete con tanto di presentazione e mini programma elettorale a corredo.Nella competizione a suon di slogan si legge un po’ di tutto: “Insieme per Quartu”, “Insieme a voi per una città migliore”, “Valorizziamo Quartu”. E ancora “Impegno concreto vicino alle persone”, “Costruiamo insieme la città del futuro”, le frasi riportate da alcuni aspiranti consiglieri schierati con i partiti e movimenti civici di centrodestra. Tutti nelle liste della coalizione a sostegno della candidatura a sindaco di Marco Porcu, che ha già un suo tormentone elettorale lanciato poche settimane fa: “Quartu, cambiamo passo”.

Limba

Fra i consiglieri uscenti di maggioranza c’è invece chi azzarda con uno slogan originale in limba: “po sa terra de oi, po sa genti de crasi”. Ci sono poi i ticket di coppia (in alcuni casi anche nella vita oltre che in politica), e quasi tutte le frasi ad effetto nei santini della truppa civica riportano alla continuità amministrativa come mantra per la coalizione del sindaco uscente Graziano Milia, che stavolta corre con l’obiettivo riconferma in Municipio. Missione racchiusa nel motto elettorale del suo nuovo progetto politico per la città: “La Rinascita non si ferma”.

Solitario

Roberto Matta, candidato sindaco in campo con la sua civica Turismo e progresso, punta invece su uno slogan nuovo - “Dal litorale al centro” - che riassume il suo programma elettorale che parte dalla valorizzazione della costa quartese sino al cuore della città. Il manifesto col suo volto è affisso in diverse vetrine commerciali cittadine, in attesa di conoscere i nomi dei candidati della sua lista.

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