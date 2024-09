L’intesa che fa paura alla criminalità 

«Molti pensano che il processo finisca con la condanna che implica una pena restrittiva, ma così non è. In realtà occorre recuperare il profitto del reato: il cosiddetto prezzo del reato». Scandisce bene le parole il Procuratore Generale, Luigi Patronaggio, quando – poco prima di firmare il rinnovo dell’accordo in materia di confische con il generale Claudio Bolognese, comandante delle Fiamme Gialle in Sardegna – snocciola le cifre di quanto il suo ufficio ha sottratto alla criminalità negli ultimi due anni: beni per 21.837.145 euro, dei quali 17.925,701 ascrivibili alle attività svolte dal personale specializzato della Guardia di Finanza.

L’accordo

Spesso chi commette reati mette in conto di finire in carcere, ma il colpo più duro resta quello della confisca. Per questo, dopo il successo del documento siglato nel 2022, ieri mattina i numeri uno della Procura Generale e della Finanza isolana hanno deciso di rinnovare per il prossimo biennio l’accordo che consolida l’azione di contrasto alla criminalità. Con loro anche il Procuratore della Repubblica di Cagliari, Rodolfo Sabelli, al timone della Direzione distrettuale antimafia isolana e la sostituta pg Liliana Ledda che, materialmente, coordinerà il tavolo per le esecuzioni delle confische con i militari. Una volta diventate definitive le condanne, dopo la Cassazione, spetta di norma a alla Procura Generale il compito di eseguire i provvedimenti per far diventare dello Stato i beni ottenuti con i crimini.

I successi

«Quando c’è una condanna per traffico di stupefacenti che producono ingenti arricchimenti», prosegue Sabelli, «occorre, ad esempio, individuare questi patrimoni. Non sempre è facile. Spesso ci sono prestanome o familiari, società di comodo, esportazioni e riciclaggio. Questo è il terreno nei quali noi attiviamo la Guardia di Finanza che, dal canto suo, ci fornisce ingenti informazioni, così da poter arrivare alle confische. Stessa cosa avviene con i reati dei colletti bianchi». E basta sfogliare la lista delle confische già eseguite solo nell’ultimo periodo (o ancora in fase di esecuzione) per capire l’ingente patrimonio che magistrati e investigatori hanno trasferito sotto il controllo dello Stato: oltre 13 milioni di beni confiscati ad una banda ogliastrina che assaliva portavalori e riciclava i soldi nella droga, altri 3,5 milioni di euro di patrimoni trasferiti sottratti a trafficanti di stupefacenti, oltre 4 milioni per truffa e bancarotta fraudolenta dei titolari di un’azienda enogastronomica. Solo per citarne alcune.

L’impegno

Le novità del protocollo siglato ieri sono il coinvolgimento della Direzione distrettuale antimafia e un tavolo tecnico che si riunirà periodicamente, coordinato dalla sostituta Liliana Ledda. «Gli accertamenti per risalire ai patrimoni illeciti sono particolarmente complessi», chiarisce il generale Bolognese, «perché si lavora su reati insidiosi: da quelli tributari, come le false fatturazioni, al riciclaggio, quindi all’inquinamento dell’economia, al traffico di stupefacenti». Controlli e verifiche che – come detto – quasi sempre si estendono, oltre che alle persone indagate, anche su familiari e possibili prestanome.

RIPRODUZIONE RISERVATA