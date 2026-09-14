L’interpellanza in Consiglio: «Rifiuti sulla via del Rimedio» 

Come ogni anno, la festa della Madonna del Rimedio ha portato migliaia di persone verso il santuario, ma lungo la strada di accesso non tutto era all’altezza dell’appuntamento. È quanto sostiene la minoranza di centrosinistra attraverso un’interpellanza all’Amministrazione comunale. Il percorso verso la basilica è, a tutti gli effetti, il primo biglietto da visita per chi raggiunge la località nei giorni della festa. Eppure, denuncia la prima firmataria, Maria Obinu, dal 7 al 10 settembre «è stata riscontrata una diffusa presenza di rifiuti e sporcizia». Per i consiglieri «un’immagine di incuria e scarsa attenzione al decoro urbano». Il punto, per la minoranza, non è solo estetico. In occasione della festa il Comune aveva modificato la viabilità per «garantire la sicurezza dei pellegrini e il regolare svolgimento delle celebrazioni». Per questo, sostiene l’opposizione, l’organizzazione avrebbe dovuto prevedere con altrettanta attenzione la gestione del percorso di accesso. Obinu chiede chiarimenti sugli interventi programmati e sui servizi svolti, «in quali date e da quale soggetto incaricato». La minoranza vuole sapere anche se siano arrivate segnalazioni e sollecita interventi immediati, nuove misure organizzative e una verifica su eventuali «responsabilità o inadempienze». Per la cronaca, nel fine settimana ancora una volta il ponte sul Tirso è rimasto completamente al buio nelle ore serali: ulteriore disagio per i tanti pellegrini che raggiungono la borgata a piedi per le novene. ( m. g. )

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