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Oristano.
15 settembre 2026 alle 00:12

L’interpellanza in Consiglio: «Rifiuti sulla via del Rimedio» 

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Come ogni anno, la festa della Madonna del Rimedio ha portato migliaia di persone verso il santuario, ma lungo la strada di accesso non tutto era all’altezza dell’appuntamento. È quanto sostiene la minoranza di centrosinistra attraverso un’interpellanza all’Amministrazione comunale. Il percorso verso la basilica è, a tutti gli effetti, il primo biglietto da visita per chi raggiunge la località nei giorni della festa. Eppure, denuncia la prima firmataria, Maria Obinu, dal 7 al 10 settembre «è stata riscontrata una diffusa presenza di rifiuti e sporcizia». Per i consiglieri «un’immagine di incuria e scarsa attenzione al decoro urbano». Il punto, per la minoranza, non è solo estetico. In occasione della festa il Comune aveva modificato la viabilità per «garantire la sicurezza dei pellegrini e il regolare svolgimento delle celebrazioni». Per questo, sostiene l’opposizione, l’organizzazione avrebbe dovuto prevedere con altrettanta attenzione la gestione del percorso di accesso. Obinu chiede chiarimenti sugli interventi programmati e sui servizi svolti, «in quali date e da quale soggetto incaricato». La minoranza vuole sapere anche se siano arrivate segnalazioni e sollecita interventi immediati, nuove misure organizzative e una verifica su eventuali «responsabilità o inadempienze». Per la cronaca, nel fine settimana ancora una volta il ponte sul Tirso è rimasto completamente al buio nelle ore serali: ulteriore disagio per i tanti pellegrini che raggiungono la borgata a piedi per le novene. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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