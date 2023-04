L’intero paese scosso per la scomparsa del giovane motociclista 

Caso chiuso. Il magistrato ha disposto la restituzione della salma di Stefano Mansi alla famiglia per i funerali che si svolgeranno oggi nella chiesa di San Raffaele Arcangelo a Villasimius. Il giudice non ha ritenuto necessario alcun esame sul corpo del giovane motociclista morto nell’impatto della sua moto contro il guard-rail a Porto Sa Ruxi, sulla panoramica tra Villasimius e Solanas. La decisione del magistrato è arrivata dopo il rapporto informativo inviato in Procura dal maggiore Massimo Meloni, comandante della compagnia di San Vito al termine dei rilievi di legge effettuati dai militari del Radiomobile della Compagnia del Sarrabus e delle Stazioni di Villasimius e Castiadas.

Una tragedia che ha sconvolto tutti. La notizia della morte del giovane centauro non ha tardato a diffondersi a Villasimius, e non solo, suscitando un grandissimo cordoglio. Stefano era conosciuto e stimato, aveva tantissimi amici, anche motociclisti, appassionati delle due ruote come lui: una Kawasaki, tanta voglia di libertà. In paese parlano di lui come un ragazzo straordinario, rispettoso, educato. e un grande lavoratore: quest’anno aveva trovato impiego in una pizzeria del paese, mentre in passato è stato impiegato anche in un albergo e in un’impresa. Tutti gli volevano bene.

Ieri pomeriggio la tragedia con la notizia che ha subito preso a volare: Stefano percorreva la panoramica di Villasimius: era solo, all'altezza della località di Porto Sa Ruxi, improvvisa la disgrazia: ha perso il controllo della sua moto, finita contro il guardrail. Un tonfo terribile, il ragazzo è morto sul colpo: poi l'arrivo di ambulanze, dei carabinieri di Villasimius e di Castiadas. Sono arrivati anche i militari del Nucleo radiomobile di San Vito per i rilievi di legge andati avanti per alcune ore. Anche il traffico ha subito pesanti rallentamenti.

I funerali di Stefano Manso con tutta probabilità saranno celebrati domani nella parrocchia di Villasimius. (r. s.)

