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Arzana.
21 ottobre 2026 alle 00:33

L’intero paese ripulisce i terreni inceneriti dal fuoco 

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Non è stata solo una raccolta di rifiuti. È stata una festa di comunità, una lezione a cielo aperto, un atto d’amore per la propria terra. Anche nelle aree sfregiate dall'incendio del 28 agosto, dove alla cenere si erano aggiunti rifiuti abbandonati Domenica si è tenuta la terza edizione della giornata ecologica arzanese, organizzata dalla Protezione civile, e il paese ha risposto. Presente. Compatto. Oltre 150 persone hanno indossato guanti, preso sacchi e rastrelli e si sono messe in cammino.

C’erano tutti. Cittadini di ogni età, mamme e papà con i bambini per mano, i volontari, i ragazzi dell’Idolo, il gruppo folk Abbafrida, gli ospiti di Ahora, le associazioni ippiche e la ditta Teknoservice.

Si è partiti dalla zona di Argiola Onniga, dal mattatoio comunale fino al bivio di Bau ‘e Nuxi. Poi Turanni, la strada di San Giovanni, la fontana di Is Tancas. Alla fine della giornata il bilancio parla chiaro: oltre 12 quintali di rifiuti raccolti.

«Non posso che essere soddisfatto della grande partecipazione di tutti, grandi e piccini. Segno di serietà e grande senso di appartenenza per il nostro territorio», ha detto il vice sindaco, Marco Pinna. «Sperando di aver mosso almeno un briciolo di vergogna per chi ancora oggi, nel 2026, continua a buttare in mezzo alla natura i rifiuti, considerando che gli stessi vengono ritirati porta a porta, possano smettere di abbandonare i rifiuti».

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