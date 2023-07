L’interno dell’Isola boccheggia: anziani e fragili assistiti dai ragazzi del servizio civile  

La Sardegna boccheggia. Nei giorni con le temperature più alte dell’estate a soffrire maggiormente sembrano essere i paesi all’interno dell’Isola. I numeri sono da paura con condizioni termiche in alcun casi che sfiorano i 44 gradi come a Berchidda. Massima attenzione quindi per incendi e soprattutto per il rischio legato alla salute di anziani, bambini e di tutte le categorie più fragili.

Allerta dei Comuni

Le amministrazioni sono in prima fila e impegnate a monitorare la situazione. In allerta le squadre di pronto soccorso in caso di criticità. Il sindaco di Villa Verde, uno dei paesi più caldi della provincia di Oristano (assieme a Palmas Arborea) con la colonnina di mercurio che ieri si è avvicinata a quota 42, sottolinea le azioni messe in campo dal Comune. «Sulla prevenzione e lotta agli incendi, abbiamo effettuato da tempo gli interventi di pulizia di tutte le strade rurali del perimetro comunale», assicura Sandro Marchi, «mentre il territorio è costantemente vigilato dalle telecamere. Questo consente che in caso di necessità, possa intervenire il corpo forestale, a cui si aggiungono operatori delle campagne e volontari il cui ruolo è fondamentale per la conoscenza dei luoghi. Attraverso I’Unione dei Comuni dell’Alta Marmilla – aggiunge – si stanno invece concludendo le procedure per attivare l’unità di Protezione Civile. Per gli anziani e le categorie fragili – conclude Marchi – il servizio sociale del Comune è occupato in un continuo monitoraggio e i ragazzi del servizio civile fanno visite frequenti nelle abitazioni per capire se ci siano delle necessità».

Attacco di calore

Ottana praticamente cuoce con i suoi quasi 43 gradi registrati ieri mattina. Il sindaco Franco Soro evidenzia il «gran lavoro dalla compagnia barracellare, tra prevenzione e monitoraggio costante di tutto il territorio. Per le categorie fragili – aggiunge il primo cittadino – abbiamo ben presente l'elenco di tutte le persone considerate più a rischio e su queste effettuiamo un continuo monitoraggio». Temperature record anche a Oschiri e Ozieri (42). In Baronia, a Loculi, il sindaco Alessandro Luche verifica costantemente la situazione. «Sul fonte incendi va detto che abbiamo sollecitato da tempo i privati ad adempiere agli interventi di pulizia e sfalcio. Per quanto concerne il territorio comunale, si è provveduto a lavorare soprattutto nelle strade di campagna e nei siti più a rischio. Lo abbiamo fatto dopo le piogge, altrimenti ci saremo trovati nella condizione di dover rifare nuovamente gli sfalci. Fortunatamente – aggiunge Luche – circa 600 ettari del nostro patrimonio comunale sono stati ceduti ai cantieri di Forestas e questo ci permette di avere un controllo adeguato da parte dell’azienda regionale. Per quanto riguarda gli anziani o i bambini – sottolinea il sindaco – va detto che il nostro è un paese piccolo e possiamo contare su una rete di solidarietà e di buon vicinato all'interno delle famiglie, che ci consente di sopperire ai casi di necessità più urgenti per aiutare nelle compere e nelle necessità quotidiane le persone anziane e fragili che non devono uscire in giornate infernali come queste», conclude.

