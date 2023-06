L’internazionale Guida arbitrerà il ritorno 

Playoff ad altissima tensione anche per le decisioni arbitrali che continuano a scatenare polemiche. Dopo le proteste del Parma contro il comasco Colombo nella semifinale d'andata, in tanti hanno storto la bocca per l'arbitraggio dell'internazionale Mariani nella finale d'andata, con due rigori per il Bari pescati dal Var e tanti cartellini gialli rimasti nel taschino. Per il ritorno di domani al San Nicola è stato designato un altro internazionale, Marco Guida di Torre Annunziata, città natia di Dino De Laurentiis, papà di Aurelio e nonno di Luigi, presidente del Bari. Il Cagliari ritrova Guida dopo due anni (vittoria a Udine 1-0 con rigore realizzato da Joao Pedro), mentre il Bari con Guida quest'anno ha espugnato Bolzano battendo 1-0 il Sudtirol.

Giudice sportivo

Zero ammonizioni e quindi niente squalifica dopo Cagliari-Bari, anche se il Giudice sportivo, come di consueto, si riserva eventuali altre decisioni dopo aver ascoltato arbitro e commissari di campo per l'accenno di rissa avvenuta subito dopo il pareggio di Antenucci. Nel comunicato di ieri, solo ammende per i due club, 10.000 euro al Cagliari e 6.000 euro al Bari, per lancio di fumogeni nei settori avversari per entrambi e per lancio di oggetti da parte dei sostenitori rossoblù dopo la rete dell'1-1. (al.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA