L’Intermare a Soc, i dubbi della Fiom 

Il passaggio dell’Intermare da Saipem alla controllata Soc apre scenari preoccupanti. Almeno per la Fiom Cgil. «Non conosciamo nulla in termini di prospettive future e di piano industriale. La nostra preoccupazione maggiore è la stabilità e la continuità della nuova gestione». Margherita Tola, segretaria Fiom Cgil della Sardegna centrale, mette a nudo tutte le perplessità che animano il sindacato di categoria dopo il passaggio alla Saipem offshore construction, operazione che rientrerebbe nella possibile fusione tra Saipem e la norvegese Subsea7.

Per la Fiom, con il passaggio aziendale si addensano nubi cariche di incertezza. «A nostro avviso - sostiene Tola - il cambiamento porta più preoccupazione che vantaggi e non può essere fatto in maniera repentina pensando che a posteriori si possano dipanare i nodi che abbiamo messo sul tavolo all’azienda. Non può essere effettuato con la promessa del “vedremo dopo”, ma contestualmente al passaggio. Ci vogliono rassicurazioni sia sulla tutela dei lavoratori diretti, ma anche per la stabilità di tutto ciò che intorno all’industria di Arbatax ruota: subappalto, servizi e ricadute nel territorio». I numeri dell’ultima grande fabbrica hanno sempre offerto rassicurazioni: «Dai risultati dichiarati, anche negli ultimi incontri con l’azienda, non erano state rilevate criticità relative a difficoltà nei processi produttivi», precisa la dirigente sindacale».

Il cambiamento preoccupa. Chiara la posizione della Fiom: «La messa in discussione di tutta la contrattazione di secondo livello portano una ulteriore preoccupazione». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA