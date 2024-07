L’interesse di Bill Gates sulla villa di Berlusconi 

Villa Certosa in Sardegna, di proprietà della Fininvest, è in vendita e, dopo l'interesse del sultano del Brunei vi hanno fatto visite ripetute emissari che fanno riferimento a Four Seasons. Questo non vuol dire che vi sia una trattativa per l'acquisto diretto, anche perché il colosso alberghiero del lusso, controllato da Bill Gates con una partecipazione del saudita Al Waleed, gestisce e non compra direttamente, operazione condotta da altri operatori, come per esempio Fort partners, con cui Four Seasons lavora in tandem in tutto il mondo. Una delle ipotesi degli operatori immobiliari per Villa Certosa è quella di trasformarla in una residenza in locazione di super lusso, anche se la sua struttura “diffusa” e il tipo di accesso al mare potrebbero rendere complicato un progetto del genere. La proprietà, il cui valore è stato stimato tra 300 e 500 milioni, ha comunque acceso l'interesse di possibili acquirenti, per lo più privati.

RIPRODUZIONE RISERVATA