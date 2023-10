L’Inter vuole il controsorpasso  

Sfruttare la doppia sfida sull'asse Milano-Torino per il controsorpasso. È questo l'obiettivo dell'Inter di Simone Inzaghi, che vuole approfittare del big match tra Milan e Juventus per riportarsi in vetta alla classifica. Sulla strada dei nerazzurri però c'è il Torino di Ivan Juric, che sotto la Mole attende Lautaro e compagni per cercare il colpaccio. Dopo la pausa per le nazionali, l'Inter così punta a tornare subito a correre anche per mettersi immediatamente alle spalle l'ultimo mezzo passo falso contro il Bologna.

Non sarà facile, anche perché gli impegni in giro per il mondo hanno pesato sulle gambe degli uomini di Inzaghi. Con qualche big come capitan Lautaro Martinez rientrato solo ieri o come Barella per cui pesano le fatiche contro l'Inghilterra. Tanto che il tecnico potrebbe far riposare alcuni dei titolarissimi, anche perché il calendario dei nerazzurri sarà complicato fin da subito con gare praticamente ogni tre giorni. Martedì prossimo a San Siro arriverà il Salisburgo, in un crocevia fondamentale per la Champions League che avrà il suo peso anche sulle scelte dell'allenatore interista per la sfida di domani con il Torino (in cui mancheranno solo gli infortunati Arnautovic e Cuadrado).

Il mio Messi

Intanto, ad incoronare Lautaro Martinez ci ha pensato l'ad nerazzurro, Giuseppe Marotta, che rispondendo ad una domanda su Messi ha spiegato: «Leo nei pensieri dell'Inter? Ci mancherebbe altro. C'è stato un momento in cui... ma prima che arrivassi io. Chi è il mio Messi? In questo momento è Lautaro», ha detto. «È il giocatore più forte che abbia avuto? Non so, la categoria dei forti è difficile da circoscrivere. Lautaro è un giovane talento che è diventato campione, dopo domenica sta giocando e migliorando giornata dopo giornata. È un elemento di cui si parlerà. Se si può stare sereni con Lautaro in chiave rinnovo? Sì, assolutamente». Marotta poi ha rilanciato sull'obiettivo scudetto: «Ci si prova. È chiaro che la seconda stella è qualcosa di importante: è qualcosa di storico, che ti rimane sulla maglia. Però ne abbiamo già parlato troppo. Un po' pressione e un po' ottimismo. Inter la mia ultima squadra? Sì, sì. Anzi, sicuramente. In politica? Magari come tecnico, non con la tessera del partito. Nell'ambito dello sport». Sullo sfondo in casa nerazzurra c'è anche il mercato, viste le notizie di possibili operazioni a gennaio. «Prematuro, certamente l'attività di monitoraggio va avanti, con Piero Ausilio, con lo scouting che facciamo. La lista c'è sempre», ha concluso Marotta.

