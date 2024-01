L’Inter vuole continuare a correre 

Le mattatrici della serie A cominciano la lunga volata verso lo scudetto con rose adeguate e risultati confortanti in un torneo sempre più a nervi scoperti e condito da insulti e polemiche che gli arbitri non vogliono più sopportare.

Inter e Juve, divise da due punti, hanno anche tante assonanze: hanno pareggiato prima di Natale in casa del Genoa, hanno perso una sola gara nel girone d'andata. Non con un'avversaria di pari grado, ma contro una che naviga nella bassa quota del campionato, il Sassuolo. Ed è proprio contro la squadra di Berardi che la Juve tornerà a concentrarsi sulla serie A martedì dopo l'abbuffata di gol in Coppa Italia: 6 alla Salernitana e 4 al Frosinone. Allegri ha trovato la formula giusta miscelando giocatori esperti e reduci da infortuni con la nidiata di giovani che sta spopolando in bianconero. Il Sassuolo proverà a fare un nuovo miracolo con le grandi, ma le chance sono scarse.

Più complicato sembra essere il percorso che aspetta l'Inter che, oltre ad inserire in organico Buchanan, ha l'accordo con Zielinski per prenderlo a parametro zero a fine stagione. I brianzoli, che sentono aria di derby (è arrivato il prestito anche Maldini jr), giocano bene e hanno una posizione invidiabile a centroclassifica, anche se devono fare a meno del super portiere Di Gregorio. Inzaghi, in attesa della Supercoppa, punta suoi suoi titolari, a partire da Lautaro e Thuram. Ancora panchina per Frattesi.

Il Napoli (4 punti in cinque gare) è in ritiro per ritrovarsi e con tanti problemi. A Mazzarri servono tre punti oggi nel derby con la Salernitana ultima in classifica, che ha fatto però soffrire la Juventus.

In buona salute, il Torino di Juric prova a spiccare il salto nella zona Europa, ma ha un compito non semplice col Genoa che, pur senza Dragusin (volato al Tottenham per 31 mln) in casa ha il passo di una big. Punti salvezza in palio nella sfida delicata tra Verona e Empoli, due squadre che segnano col contagocce.

Domani

La sfida clou, la più delicata, è Milan-Roma, squadre in difficoltà con i due tecnici in discussione per il futuro. I rossoneri, fuori da Champions e Coppa Italia, si tengono stretto il terzo posto ma San Siro non perdona. Pioli continua ad avere emergenza in difesa.

Problema comune, quasi cronico, anche per Mourinho che scivola ai margini della zona europea. Il ko nel derby è l'ennesimo smacco ma, dopo la ripresa con l'Atalanta, la squadra stenta, non trova soluzioni: Dybala alle prese con un nuovo stop (escluse lesioni) con il Milan comunque non ci sarà. Un ennesimo ko potrebbe far scivolare la Roma al decimo posto. Bene Fiorentina, Atalanta e Lazio, per ora le più accreditate a contendersi il quarto posto e felicemente approdate alle semifinale di Coppa Italia. I viola ricevono l'Udinese che ha tratto poco profitto dai progressi comunque manifestati. L'Atalanta col nuovo efficace assetto (Ederson-Koopmeiners-Miranchuck-De Ketelaere) è favorita contro il Frosinone che è reduce da quattro ko.

Tutto bene anche per la Lazio che dopo una lunga fase grigia è rinata con l'inserimento dei nuovi acquisti, sopperisce alle assenze di Immobile e Luis Alberto, si gioca le semifinali di Supercoppa e Coppa Italia, e intanto cerca la quarta vittoria di fila col Lecce che si affida alla classe di Strefezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA