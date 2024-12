L’Inter vuole affondare la corazzata Leverkusen 

L'Inter a Leverkusen mette nel mirino gli ottavi di finale. L'obiettivo è chiaro: a quota 17 punti «puoi esserci», come spiegato dal tecnico nerazzurro Simone Inzaghi in conferenza stampa, e quindi a Lautaro e compagni ne mancherebbero 4 a tre gare dalla fine della prima fase. Ma la sfida di stasera contro il Bayer di Xabi Alonso sarà tutt'altro che una passeggiata: le “aspirine”, d'altronde, hanno perso solo tre delle ultime 75 partite giocate. «Sappiamo il cammino che abbiamo fatto finora è stato ottimo e sappiamo che a 17 punti potresti esserci per gli ottavi, ma a 18 ci sei sicuramente - le parole di Inzaghi - ci mancano tre partite, giochiamo contro una delle squadre più forti d'Europa che in sedici mesi ha perso tre partite. Ci siamo preparati, sapendo che incontriamo una squadra molto molto forte, dovremo fare una partita di grandissima attenzione». Inzaghi è consapevole che si può alzare ancora l'asticella. «Sappiamo che in Champions abbiamo avuto un certo percorso e in campionato un altro. Dobbiamo alzare l'attenzione, migliorare la fase di non possesso tutti insieme, in campionato le ultime partite le abbiamo fatte molto bene».

In campo

Non mancheranno, tuttavia, dei cambi nella formazione per Inzaghi. Non in difesa, dove le scelte sono limitate per le assenze di Acerbi e Pavard, con il trio formato da Bisseck, De Vrij e Bastoni ancora titolari. Ai due centrali si è aggiunto inoltre il forfait all'ultimo di Dumfries, il cui posto sarà preso da Darmian, mentre a sinistra Carlos Augusto farà rifiatare Dimarco. In mezzo, invece, riposo per Barella e Mkhitaryan, sostituiti da Frattesi e Zielinski accanto all'ex della gara Calhanoglu. In attacco, invece, spazio a Taremi accanto a Thuram, con Lautaro Martinez che partirà dalla panchina. «Taremi? Sono soddisfatto, In Champions ha giocato da titolare e abbiamo 13 punti».

Probabili formazioni

Bayer Leverkusen (3-5-2) : Hradecky; Tabsopa, Tah, Hincapié; Frimpong, Palacios, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Wirtz, Tella. In panchina Kovar, Lomb, Terrier, Arthur, Schick, Mukiele, Stepanov, Garcia, Onyeka, Belocian. All. Alonso.

Inter (3-5-2) : Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Taremi. In panchina Di Gennaro, Martinez, Arnautovic, Lautaro, Buchanan, Asllani, Mkhitaryan, Barella, Dimarco, Palacios. All. S. Inzaghi.

Arbitro : Slavko Vincic (Slovenia).

