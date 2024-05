L’Inter va ora a caccia di nuovi record 

La seconda stella è già sul petto, ma l'Inter non ha intenzione di fermarsi. Smaltita la sbornia dei festeggiamenti dello scorso weekend per la conquista del 20° scudetto, i nerazzurri sono pronti per tornare in campo oggi alle 20.45 in casa del Sassuolo. Una sfida che vale sicuramente più per i neroverdi a caccia di punti salvezza (è probabilmente l’ultima chiamata), ma il Biscione ha ancora diversi record a portata di mano e non vuole lasciarseli scappare. Sempre oggi, alle 18, è in programma Monza Lazio.

I numeri

Dai punti nel girone di ritorno (vincendo tutte e quattro le ultime partite supererebbe i 52 della Juventus 2015/2016) ai punti in trasferta (-5 dal primato di 49 del Milan 2020/2021 e della stessa Inter 2006/2007), passando per il maggior numero di vittorie in trasferta (ne basta una per superare le 16 del Milan 2020/2021) e le zero sconfitte lontano da casa (come Inter 2006/2007, Fiorentina 1968/1969, Perugia 1978/1979, Millan 1987/1988 e 1992/1993 e Juventus 2011/2012), non mancano infatti i record che Lautaro Martinez e compagni possono ancora centrare e che potrebbero dare qualche motivazione in più nelle ultime quattro partite visto l'obiettivo già ottenuto. Non solo, perché i nerazzurri puntano anche al maggior distacco dalla seconda (oggi +19 sul Milan, il record è il +22 fatto segnare dall'Inter nel 2006/2007) così come il minor numero di reti subite nell'intero campionato (ne ha incassate 19, un solo gol in meno della Juventus 2011/2012 e 2015/2016).

