L’Inter tra Como e sogno Champions 

L’Inter si prepara a vivere un doppio crocevia tra sogni tricolori e ambizioni europee. Domani sera sarà di scena a Como per tenere accesa una flebile speranza scudetto: deve battere i lariani e sperare che il Napoli non vada oltre il pari al Maradona col Cagliari. Uno scenario da miracolo sportivo. Poi sabato 31 maggio ci sarà alla finale di Champions League a Monaco di Baviera contro il Psg, una gara per cui vuole riavere al meglio Lautaro Martinez dopo l’infortunio contro il Barcellona. «Dopo l’andata in Spagna ho pianto per due giorni», ha detto l’argentino, «sono stati momenti difficili, il dolore era fortissimo, non riuscivo nemmeno a sollevare la gamba. Però il ritorno non potevo saltarlo, dovevo essere in campo per i miei compagni e ho recuperato il più in fretta possibile».

Il capitano è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo e punta a giocare almeno uno spezzone domani. Anche una ventina di minuti sarebbero fondamentali per riprendere confidenza con il campo. La Champions «è un sogno che è a un passo, tutti vogliamo raggiungerlo. All’Inter manca da tantissimi anni». Per il tecnico Simone Inzaghi «a tutti è rimasta impressa l’ultima doppia sfida col Barcellona ma se penso anche al Bayern Monaco è stato difficilissimo. Il quarto di finale è stata come la semifinale. Quattro partite di intensità incredibile».

