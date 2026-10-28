L’Inter torna in vetta, ma che fatica 

Venezia 0

Inter 2

Venezia (3-5-2) : F. Stankovic; Halhal, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Sohm, Helgason (23' st Basic), Kike Perez (16' st Busio), Mazzocchi (31' st Haps); Lauberbach (23' st Yaboah), Adams. Allenatore Nicola.

Inter (3-5-2) : Provedel; Bisseck (1' Akanji), Bastoni, Carlos; Diouf, Sucic (1' st Barella), A.Stankovic (1' st Calhanoglu), Zielinski, Dimarco; Thuram (41' st Spence), Bonny (21' st Pio Esposito). Allenatore Chivu.

Arbitro : Pairetto di Nichelino.

Reti : nel st 34' Moreno (a), 37' Halhal (a).

Venezia. L'Inter risponde alla Lazio e torna in testa alla classifica in coabitazione, ma che fatica a Venezia. Ci vogliono due autoreti nei minuti finali al stadio “Penzo” per consentire ai nerazzurri di uscire con i tre punti, preziosi come l'oro vista anche la grande sofferenza patita per tutta la durata del match. E ora testa al derby, con il Milan nel frattempo scivolato a -7 con la sconfitta a San Siro col Bologna.

Per i padroni di casa, l'ennesima prova sfortunata: tante occasioni in contropiede, ma la mira sbagliata e un grande Provedel hanno negato la gioia ai tifosi di casa. Annullati ben due gol, tra l’altro, entrambi per fuorigioco, alla squadra di Davide Nicola.

La partita

Il Venezia fa una partita di grande sacrificio ma non rinuncia ad attaccare e spaventa l’Inter. Quante occasioni divorate dai giocatori lagunari, però, qualcuna anche a tu per tu col portiere, davvero clamorosa. E come spesso sta accadenco nell’ultimo periodo, l’Inter sale in cattedra alla distanza. La pressione degli ospiti sale e al 34' dà i frutti: sull'ennesimo tentativo di Thuram sulla sinistra, interviene Moreno e mette alle spalle del proprio portiere. Il Venezia prova a reagire ma l'Inter, con il cinismo che le è proprio, tre minuti più tardi chiude il conto: corner di Calhanoglu dalla sinistra, Carlos Augusto è ben appostato ma Halhal lo anticipa con un tocco di spalla beffando nuovamente Stankovic. Provedel nel recupero nega anche il gol della bandiera agli arancioneroverdi con un grande intervento su conclusione dalla distanza di Busio. Al triplice fischio, nerazzurri in festa consapevoli di averla scampata bella

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