Under 20.
08 febbraio 2026 alle 00:09

L’Inter sulla strada della Primavera 

Sarà Cagliari-Inter ad aprire, oggi alle 11, la domenica del campionato Primavera 1. Facendo un passo indietro, l’ultimo precedente offre una frenetica cartella di immagini: a metà dicembre, finì addirittura 4-3 in una partita in cui il Cagliari si prese il tempo grazie alla doppietta di Trepy che accompagnò i rossoblù all’1-2. Poi, il focoso ritorno dell’Inter con il sorpasso sul 4-2, e il gol della bandiera di Mendy a sigillare il risultato.

Storie di percorsi in evoluzione, visto che il gruppo di Francesco Pisano sfruttò quella frustrazione milanese per conquistare le tre vittorie consecutive nelle successive partite. E considerato che adesso la Primavera sarda sembra affidarsi sempre di più a quel ragazzone che qualche mese fa segnò solo il gol della bandiera: Paul Mendy ha messo la firma anche nell’ultimo weekend a Genova, con una doppietta che lo proietta a 10 gol in campionato e che ha subito mostrato una buona intensa con il nuovo partner Sugamele.

Messo alle spalle il doppio, frustrante, 2-2 con Sassuolo e Genoa, l’Under 20 sarda riprende il suo cammino sperando anche che dallo scontro diretto Torino-Frosinone, in contemporanea, esca un risultato più neutro possibile.

