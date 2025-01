L’Inter stecca, il Bologna sorride 

Inter 2

Bologna 2

Inter (3-5-2) : Sommer; Darmian (25' st Pavard), De Vrij, Bastoni (38' st Buchanan); Dumfries, Barella, Asllani (25' st Frattesi), Zielinski, Dimarco (25' st Carlos Augusto); Thuram, Lautaro (29' st Taremi). In panchina J.Martinez, Calligaris, Arnautovic, Acerbi, Palacios, Berenbruch, Topalovic, Zanchetta. All. S. Inzaghi.

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski; Holm (31' st De Silvestri), Beukema, Casale, Lykogiannis; Freuler (42' st Erlic), Moro (22' st Pobega); Orsolini, Odgaard (22' st Ferguson), Ndoye; Castro (42' st Dallinga). In panchina Bagnolini, Ravaglia, Posch, Iling-Junior, Dominguez, Miranda, Fabbian, Urbanski. All. Italiano.

Arbitro : Pairetto di Nichelino.

Reti : nel pt 15' Castro, 19' Dumfries, 46' Lautaro; nel st 19' Holm.

Note : angoli 2-3 per il Bologna. Recupero: 1' e 4'. Ammonito: Inzaghi.

L'Inter spreca l'occasione di portarsi a -1 dal Napoli, fermata dal Bologna a San Siro e andando così a 3 lunghezze di distanza dalla capolista. Nel recupero della diciannovesima giornata, in un San Siro gelato, Inzaghi, ancora senza Calhanoglu e Mkhitaryan, conferma quasi tutta la formazione vista a Venezia ritrovando dal 1' Dimarco e Thuram. La scelta dei nerazzurri è quella di lasciare il possesso al Bologna, cercando poi di ripartire in contropiede. Su un errore però di Zielinski, Moro recupera e calcia dalla distanza con Sommer che riesce in qualche modo a deviare il pallone sul palo. I rossoblu fanno meglio e ancora Moro è protagonista, visto che da un suo destro al volo dal limite Castro anticipa De Vrij trovando la giusta deviazione e portando avanti gli uomini di Italiano. a reazione dell'Inter è immediata, visto che dopo meno di quattro minuti, sfruttando una palla persa di Odgaard, Dumfries ribadisce in rete una parata di Skorupski su mancino di Dimarco che aveva chiuso un rapido contropiede. Appena i padroni di casa rallentano, però, rispunta il Bologna, con Odgarrd di testa che chiama a un gran riflesso Sommer su corner. Agli sgoccioli del primo tempo, tuttavia, l'Inter trova la giocata di livello per completare la rimonta: Zielinski lancia Dimarco in profondità, cross per Lautaro che col mancino porta avanti i nerazzurri segnando il suo secondo gol a San Siro in campionato in questa stagione.

La ripresa

L’Inter lascia ancora fare la partita al Bologna, che rialza la testa e trova il pareggio, con Orsolini che approfitta di un errore di Dimarco per servire Holm, destro deviato da Bastoni e nuovo pareggio. Orsolini poco dopo ha anche la palla per il nuovo vantaggio, ma trova la risposta di Sommer da posizione angolata. Inzaghi (ammonito, salterà la sfida con l'Empoli di domenica a San Siro) prova a scuotere i suoi inserendo Frattesi e Taremi, ma il pari sembra aver scosso i nerazzurri. L'iraniano però ha due volte la palla buona, ma in entrambe le occasioni su assist di Thuram non va con cattiveria sul pallone. Finisce così.

