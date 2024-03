L’Inter sta volando Inzaghi è il profeta 

«Dove lavoro io aumentano i ricavi, si dimezzano le perdite e arrivano i trofei». Simone Inzaghi nel settembre 2022 aveva già guardato bene nel futuro. Perché ora la sua Inter viaggia verso lo scudetto a ritmi record, con riflessi positivi anche fuori dal campo. Il netto 4-0 all’Atalanta infatti ha certificato lo stato di forma da urlo di Lautaro Martinez e compagni, alla quarta partita di fila con quattro gol segnati, striscia che non si vedeva in casa nerazzurra dal gennaio-marzo 1930. Un rendimento altissimo, il successo sui bergamaschi è stato il settimo di fila in Serie A nelle prime sette partite del 2024, mai successo finora nella storia interista. Inoltre, con i quattro gol segnati mercoledì i nerazzurri hanno il miglior attacco nei maggiori 5 campionati europei (67 reti, superati Liverpool e Bayern Monaco) e un’ottima solidità difensiva: non hanno subito reti in 17 delle prime 26 gare stagionali in Serie A (come nel 1988/89).

I numeri

La mano di Inzaghi si vede e si sente. La media punti è di 2,17 a partita, mai toccata da Mourinho, Mancini o Conte, mentre alla matematica certezza dello scudetto mancano 25 punti. Risultati che hanno avuto effetti anche sul valore dei giocatori. Secondo il sito Transfermarkt, a inizio settembre la rosa interista valeva 513 milioni di euro, terza dietro Napoli e Milan: oggi è a quota 588 milioni. Lautaro ne vale 110, Barella 75 milioni, Bastoni 60, Thuram 55, Dimarco 50. Nel primo semestre del 2023/24 i ricavi sono saliti del 23 per cento a 164 milioni con una crescita in particolare spinta dai diritti tv (da 109,9 milioni il 31 dicembre 2022 a 126,7 milioni) e spons (37,2 milioni rispetto ai 23,2). Infine, il club nerazzurro prevede di rispettare i paletti del Fair Play Finanziario della Uefa nel 2022/23 e nel 2023/24, senza quindi nessuna sanzione economica aggiuntiva.

RIPRODUZIONE RISERVATA