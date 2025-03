L’Inter spegne i sogni del Monza 

INTER 3

MONZA 2

Inter (3-5-2) : Martinez; Pavard (1' st Bisseck), De Vrij (1' st Carlos Augusto), Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (25' st Zielinski, 28' st Correa), Bastoni; Lautaro, Arnautovic (25' st Thuram). In panchina Sommer, Di Gennaro, Frattesi, Asllani, Aidoo, Cocchi, Taremi. All. S. Inzaghi.

Monza (3-5-2) : Turati; Pedro Pereira, Izzo (41' st Brorsson), D'Ambrosio; Birindelli (41' st Vignato), Zeroli, Bianco, Ca- strovilli (21' st Lekovic), Kyria- kopoulos; Dany Mota (21' st Ganvoula), Keita Balde (32' st Caprari). In panchina Mazza, Pizzignacco, Urbanski, Forson, Palacios, Pessina, Petagna, Martins, Colombo. All. Nesta.

Arbitro : Zufferli di Udine.

Reti : nel pt 32' Birindelli, 44' Keita Balde, 46' Arnautovic; nel st 19' Calhanoglu, 33' Kyriakopoulos (autorete).

Note . Angoli: 13-1 per l'Inter. Recupero: 2' e 5'. Ammoniti: Iz- zo per gioco falloso, Nesta per proteste. Spettatori: 66.344 (di cui 629 nel settore ospiti).

Milano. Gli accordi per la costruzione del nuovo stadio a San Siro devono aver creato una simbiosi tra Milan e Inter: come i rossoneri nel pomeriggio a Lecce, anche i nerazzurri a San Siro hanno concesso un tempo ai rivali meno quotati. Poi il Monza, avanti 2-0, è stato raggiunto e superato (3-2), secondo pronostico, ieri nel testacoda serale della 28ª giornata di Serie A.

Birindelli (32’) e l’ex Keita Balde (in gol al 44’ nel giorno del 30° compleanno) hanno illuso i brianzoli di Nesta. Buon per la squadra di Inzaghi che Arnautovic, da pochi passi abbia messo subito una pezza. Nella ripresa, i campioni d’Italia hanno smesso di scherzare e per i biancorossi è stata notte fonda: Çalhanoglu e una autorete di Kyriakopoulos hanno mandato l’Inter in fuga e il Monza all’inferno.

