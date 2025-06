L’Inter si salva nel finale 

Un’Inter ancora una volta opaca e poco lucida vede il baratro ma si salva nel finale grazie a Lautaro Martinez e Valentin Carboni, che con due reti ribaltano l’Urawa Red Diamonds e a Seattle regalano il primo successo a Cristian Chivu nel Mondiale per club: finisce 2-1. I giapponesi erano passati in vantaggio alla prima azione al 13’ con Watanabe.

I nerazzurri hanno condotto il gioco, tenuto il pallone per quasi tutta la gara, assediato l’area avversaria e colpito una traversa. Ma di reti neanche l’ombra, e il fraseggio (oltre che le idee) ancora molto confuso. Sebastiano Esposito, schierato titolare, è stato sostituito da suo fratello Pio a inizio secondo tempo. Anche il nuovo arrivo Luis Henrique è partito titolare ma è calato col passare dei minuti. Lautaro ha pareggiato al 78’ in rovesciata da dentro l’area e Carboni (reduce dall’infortunio al ginocchio contro il Marsiglia) ha segnato il gol vittoria al 92’. Inter a quota 4, giovedì c’è il River Plate che ha giocato la sua seconda gara nella notte.

Ieri il Bayern Monaco ha sconfitto il Boca Juniors 2-1, il Dortmund ha faticato ma vinto 4-3 col Mamelodi e l’Esperance Tunis ha mandato ko il Los Angeles 1-0. Oggi alle 18 italiane la Juventus affronterà a Filadelfia i marocchini del Wydad Casablanca per la seconda giornata del girone dopo il successo 5-0 della prima gara con l’Al-Ain.

Il tecnico Tudor vuole una vittoria per ipotecare la qualificazione. «Lui conosce il Dna bianconero, sa come parlarci e sa come trasmettere le sue idee. L’atteggiamento che ha portato è una cosa che ci serviva», ha detto il capitano Locatelli: «Siamo più gruppo, questa crescita è arrivata nelle difficoltà ma è anche fisiologica perché siamo una squadra giovane».

RIPRODUZIONE RISERVATA