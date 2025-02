L’Inter si prende la testa 

Le grandi vanno nella parte destra della classifica a cercare punti per un nuovo assalto alla Champions. Nella settimana del grande flop europeo, chi ha speso tanto (e incassato poco) deve ricominciare la scalata alla qualificazione ma affrontare formazioni più deboli non garantisce il risultato. Ne sanno qualcosa Milan e Lazio, che a Torino e Venezia speravano di trovare qualcosa in più. Invece la sconfitta con i granata e il pareggio in laguna suonano come un avvertimento (oltre che per la Juve) per Napoli, Atalanta e Fiorentina che questo pomeriggio saranno impegnate rispettivamente a Como (ore 12.30), a Empoli (ore 18) e Verona (ore 15). Soprattutto i partenopei di un sempre sibillino Conte («Dobbiamo lavorare e crescere, poi si vedrà», a risposto a chi gli chiedeva del futuro a Napoli) rischiano sul Lario, dove Fabregas guida una squadra “miliardaria” e piena di talento, anche se soltanto 13ª in classifica.

Il sorpasso

Ieri il 26° turno, iniziato venerdì con il discusso successo dell’Udinese a Lecce, ha intanto regalato il sorpasso in vetta. L’Inter ha battuto il Genoa non senza fatica, scavalcando il Napoli. C’è voluta una giocata di Lautaro Martinez, dopo un terrificante destro di Nicolò Barella respinto dall’incrocio dei pali, per scardinare la difesa rossoblù trasformata in bunker dall’arrivo di Vieira. Poi l’altro Martinez (il portiere Josep, ex Grifone, che sostituiva Sommer) ha protetto il prezioso successo. Una curiosità: l’esultanza di Lautaro, che si arrampica sulle recinzioni della curva, ricorda quella di Mauricio Pinilla, espulso in un Cagliari-Inter (a Trieste) dall’arbitro Guida dopo una scena simile il 7 aprile 2012: da 2-1, in dieci, i rossoblù furono raggiunti poco dopo sul 2-2. Stavolta Piccinini non ha ritenuto (finalmente!) di prendere provvedimenti.

La faccia triste

La faccia triste di Milano ha tinte rossonere. A Sergio Conceiçao i medici devono aver consigliato si smettere di fumare (il sigaro della vittoria). Ieri a Torino (2-1) è arrivata la quarta sconfitta della sua gestione con un rimpallo su rinvio di Maignan, un rigore sbagliato dall’infallibile Pulisic (ma è meglio dare merito al gigante Milikovic-Savis, autentico specialista) e, dopo il provvisorio pari del solito Reinders, un’ingenuità per la rete decisiva di Gineitis. Va tutto storto. Se il Milan non risale, la Lazio rischia di essere superata dalla Juve, dopo lo scialbo 0-0 sul campo di un Venezia che rifiuta la resa. Nel “calderone” della lotta salvezza si è mosso bene il Parma, che ha suggellato con il successo nel derby dell’Emilia (2-0 al Bologna), il debutto dell’allenatore Cristian Chivu.

