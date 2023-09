L’INTER si mangia la FIORENTINA 

INTER 4

FIORENTINA 0

Inter (3-5-2) : Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries (25' st Cuadrado), Barella (14' st Frattesi), Calhanoglu (33' st Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (25' st Carlos Augusto); Thuram (25' st Arnautovic), Lautaro Martinez. In panchina Calligaris, Audero, Klaassen, Bisseck, Agoumé, Kamatè, Sarr. Allenatore S. Inzaghi.

Fiorentina (4-2-3-1) : Christensen; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur (30' st Amatucci), Mandragora; Nico Gonzalez (10' st Infantino), Bonaventura (10' st Brekalo), Kouamé (1' st Sottil); Beltran (1' st Nzola). In panchina Terracciano, Martinelli, Mina, Quarta, Duncan, Kayode, Comuzzo, Parisi, Kokorin). Allenatore Italiano.

Arbitro : Marchetti di Ostia.

Reti : nel pt 23' Thuram; nel st 8' e 28' Lautaro Martinez, 13' Calhanoglu (r).

Note : angoli 1-1; recupero 3' e 5' ; ammoniti Ranieri per gioco falloso, Barella e Italiano per proteste; spettatori 72.739.

milano. Il Milan chiama, l'Inter risponde, verso un derby che potrà già dire molto sulla stagione delle due milanesi. Perché dopo il successo dei rossoneri in casa della Roma, arriva una prova di forza anche dei nerazzurri di Simone Inzaghi, che a San Siro abbattono con un poker (4-0) una Fiorentina stancata dalle fatiche di coppa, trovando la terza vittoria nelle prime tre giornate di campionato e raggiungendo i rivali milanisti in vetta alla classifica a punteggio pieno.

Primo tempo

Thuram, particolarmente bellicoso in area avversaria. sblocca il risultato con un colpo di testa su cross col contagiri di Dimarco, trovando la prima rete in nerazzurro. Incassato lo svantaggio, i viola perdono le misure e i padroni di casa creano occasioni in serie per il raddoppio: Thuram non riesce a deviare da due passi due cross di Bastoni e Dumfries, poi Christensen risponde presente respingendo due tiri velenosi di Bastoni e Calhanoglu.

Secondo tempo

Dumfries centra subito il palo con un destro in diagonale. La Fiorentina fa l'errore di scoprirsi alla ricerca del pareggio, ma l'Inter punisce subito l'idea avversaria, con una ripartenza veloce che porta Thuram a servire Lautaro Martinez e il capitano interista raddoppia battendo Christensen in uscita. Dopo una corta respinta su tiro di Dimarco Christensen stende Thuram in uscita e dal dischetto Calhanoglu fa 3-0. Il francese avrebbe anche la palla per il 4-0, ma calcia a lato su assist di Bastoni. La Fiorentina prova a scuotersi con un paio di occasioni di Sottil che trova attento il portiere Sommer, l'Inter però è implacabile, anche perché le riserve sono efficaci come i titolari: Cuadrado entra e serve Lautaro Martinez che anticipa Milenkovic trovando il poker e la doppietta personale, il quinto gol nelle prime tre giornate di campionato nonché il 107° con la maglia nerazzurra che gli permette di entrare nella top 10 di sempre tra i marcatori interisti. Il finale è pura accademia, quanto basta per lanciare l'assalto al Milan. Il derby è già cominciato.

