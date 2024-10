L’Inter si lancia a caccia del Napoli 

INTER 3

TORINO 2

Inter (3-5-2) : Sommer; Bisseck (1' st Pavard), Acerbi, Bastoni (37' st De Vrij); Darmian (13' st Dumfries), Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan (32' st Zielinski), Dimarco; Thuram (13' st Taremi), Lautaro. In panchina Di Gennaro, J. Martinez, Arnautovic, Correa, Asllani, Carlos Augusto, Palacios. All. S. Inzaghi.

Torino (3-5-2) : Milinkovic- Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Lazaro (17' st Vojvoda), Gineitis (17' st Ilic), Ricci (38' st Vlasic), Linetty, Pedersen; Adams (32' pt Masina), Zapata (38' st Karamoh). In Panchina Paleari, Donnarumma, Sanabria, Dembele, Sosa, Vojvoda, Tameze. All. Godinho.

Arbitro : Marcenaro di Genova.

Reti : nel pt 25' e 35' Thuram, 36' Zapata; nel st 15' Thuram, 41' Vlasic (rigore).

Note . Angoli: 14-0 per l'Inter. Espulso Maripan al 20’ per gioco falloso. Spettatori: 73.348 (settore ospiti 2.106).

Milano. L'Inter non si ferma, trova la terza vittoria nell'ultima settimana e risponde subito al successo del Napoli battendo 3-2 il Torino nel segno di Marcus Thuram, tornando a -2 dagli uomini di Conte. La tripletta del francese regala i tre punti ai nerazzurri, in una serata in cui però la squadra di Simone Inzaghi mostra ancora pregi e difetti già visti in questo avvio di stagione: il solito gioco offensivo, accompagnato però da distrazione e svarioni difensivi (nove gol incassati nelle prime sette giornate di campionato) che consentono ai granata di rimanere in partita fino all'ultimo, nonostante i 70 minuti (più 8 di recupero) disputati in inferiorità numerica per l’espulsione di Maripan.

La partita

L'Inter in avvio fa la partita, mentre il Torino si chiude aspettando l'occasione giusta per ripartire.L'equilibrio della sfida viene rotto dopo nemmeno 20', quando Maripan con un'entrata dura stende Thuram a metà campo: giallo di Marcenaro che il Var trasforma in rosso, lasciando il Toro in inferiorità numerica. Subito arriva il gol che sblocca il risultato grazie a una zuccata di Thuram che batte Milinkovic Savic su un preciso cross di Bastoni. Lo stesso Thuram ha la palla del raddoppio e Godinho (vice dello squalificato Vanoli) prova a correre ai ripari, inserendo Masina per Che Adams, Il copione non cambia e su cross dalla sinistra stavolta di Acerbi, incornata di Thuram che trova il 2-0 e la sua doppietta personale. L'Inter però commette l'errore di esultare troppo e viene subito punita, perché un rimpallo manda in porta Zapata che accorcia il risultato. Nella ripresa la sfida rimane sugli stessi binari del primo tempo, con l'Inter a spingere e il Torino chiuso a difendersi. La tripletta di Thuram (la prima in nerazzurro e la seconda in carriera) arriva in una mischia rocambolesca al 15’. Partita chiusa? No, perché anche se il Torino perde Zapata per infortunio, Calhanoglu stende Masina in area e dal dischetto Vlasic non sbaglia. L’Inter controlla e porta a casa il 3-2.

