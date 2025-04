L’Inter si butta via a Parma 

Parma 2

Inter 2

Parma (5-3-2) : Suzuki, Almqvist (1’ st Leoni), Del Prato, Vogliacco, Valenti, Valeri, Hernani (1’ st Bernabè), Keita, Sohm (9’ st Ondrejka), Man (1’ st Pellegrino), Bonny (33’ st Camara). Allenatore Chivu.

Inter (3-5-2) : Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni (1’ st Carlos Augusto), Darmian, Cahlanoglu (20’ st Frattesi), Asllani (36' st Arnautovic), Mikhitaryan, Dimarco (14’ st Zalewski), Thuram, L. Martinez (20’ st Correa). Allenatore Farris (Inzaghi squalificato).

Arbitro : Doveri di Roma 1.

Reti : pt 15’ Darmian, 45’ Thuram; st 15’ Bernabè, 24’ Ondrejka.

Note : ammoniti Almqvist, Dimarco e Zalewski, Delprato e Correa.

Parma. Mezzo passo falso della capolista Inter che, avanti di due reti al Tardini a fine primo tempo, subisce la clamorosa rimonta del Parma (2-2) e rischia di essere avvicinata dal Napoli, a -4 e impegnato domani sera a Bologna. L’Inter gioca un tempo ma con una grande ripresa il Parma trova un punto che vale oro in chiave salvezza.

Chivu, alla prima da ex contro i nerazzurri, ritrova Hernani dopo la squalifica e si affida all’inedito 3-5-2 con Almqvist a tutta fascia e la coppia Man-Bonny in attacco. Sull’altro versante Simone Inzaghi, squalificato come Barella, recupera Lautaro in coppia con Thuram (nato proprio a Parma e seguito sugli spalti dal padre Lilian, indimenticato difensore gialloblù), e Dimarco.

La prima occasione capita al 10’ a Bonny che, solo in area, trova la risposta di piede di Sommer. Subito dopo l’Inter passa: Dimarco serve sul secondo palo Darmian che di sinistro trafigge Suzuki. Ma il Parma è vivo: al 20’ Bonny vede in mezzo Man il cui destro è deviato in corner da Sommer. Al 23’ è Lautaro a chiamare Suzuki all’intervento, al 30’ Darmian spara in curva, allo scadere Thuram calcia male ma la palla scavalca Suzuki si infila in rete.

Al rientro dagli spogliatoi Chivu inserisce Leoni, Bernabé e Pellegrino mentre tra gli ospiti Carlos Augusto rimpiazza Bastoni. Al 15’ il neo entrato Bernabé di sinistro dal limite accorcia. Dopo 9’ il Parma completa la rimonta: Ondrejka complice una deviazione beffa Sommer. Nel recupero i gialloblù vanno vicinissimi al ribaltone sul tocco in scivolata di Pellegrino che sfila a lato di un soffio. Al triplice fischio finale la delusione è dei nerazzurri, che danno al Napoli la chance di avvicinarsi. Per i padroni di casa arriva un punto che dà speranza per la salvezza.

