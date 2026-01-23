L’Inter sbanda poi si ricorda di essere in fuga 

Inter 6

Pisa 2

Inter (3-5-2): Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni, Luis Henrique (34' pt Dimarco), Sucic (15' st Barella), Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto (35' st Akanji), Lautaro (35' st Bonny), Esposito (15' st Thuram). In panchina Di Gennaro, J. Martinez, Acerbi, Frattesi, Diouf, Akanji, Darmian, Cocchi, Bovo. All. Chivu.

Pisa (3-4-2-1): Scuffet, Calabresi, Canestrelli, Coppola, Touré, Marin (1' st Akinsanmiro), Aebischer (25' st Lorran), Angori (25' st Leris); Tramoni (1' st Piccinini), Moreo, Meister (40' pt Durosinmi). In panchina Nicolas, Guizzo, Bozhinov, Caracciolo, Hojholt, Buffon, Esteves, Loyola. All. Gilardino.

Arbitro: Marcenaro di Genova.

Reti: nel pt 11' e 23' Moreo, 39' Zielinski (rigore), 41' Lautaro, 47' Esposito; nel st 37' Dimarco, 41' Bonny, 48' Mkhitaryan.

Passano gli allenatori, passano i giocatori, passano le proprietà ma l'Inter è sempre pazza. E lo dimostra ancora una volta, con una partita dai due volti contro il Pisa: i nerazzurri vanno sotto 0-2 dopo neanche mezz'ora nel segno di Moreo autore di una doppietta e di Sommer (che regala l'1-0 all'attaccante pisano con un passaggio sbagliato). Poi entra Dimarco e l'Inter si scatena, completando la rimonta già nel primo tempo e dilagando nella ripresa con un 6-2 che ha le firme un po' di tutti. Ma è un clamoroso errore di Sommer a sbloccare la gara: il portiere svizzero, lontano dalla sua porta, sbaglia un passaggio facile così Moreo intercetta il pallone ed insacca con un preciso mancino da oltre 40 metri. Il grande protagonista diventa Moreo, che su un corner si trova senza marcatura in area e di testa regala ai toscani il raddoppio piegando le mani di Sommer. Al 39’ il tiro di Zielinski viene toccato da Tramoni col braccio in area: Marcenaro assegna il rigore, Zielinsli gol. I nerazzurri in 2 minuti trovano il pareggio: cross di Dimarco, testa di Lautaro che batte Scuffet. I nerazzurri non si fermano, cross di Bastoni per Esposito e Inter in testa.

Ripresa, il Pisa sfiora il pari nell'unica occasione della ripresa, con Canestrelli che fallisce su corner. Nel finale i nerazzurri dilagano: segnano Dimarco (sinistro al volo), Bonny (bel mancino dopo aver saltato tre difensori) e Mkhitaryan, che torna al gol dopo 453 giorni dopo l'ultima rete. E la pazza Inter prova ancora ad allungare.

