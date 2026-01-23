VaiOnline
Al Meazza.
24 gennaio 2026 alle 00:09

L’Inter sbanda poi si ricorda di essere in fuga 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Inter 6

Pisa 2

Inter (3-5-2): Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni, Luis Henrique (34' pt Dimarco), Sucic (15' st Barella), Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto (35' st Akanji), Lautaro (35' st Bonny), Esposito (15' st Thuram). In panchina Di Gennaro, J. Martinez, Acerbi, Frattesi, Diouf, Akanji, Darmian, Cocchi, Bovo. All. Chivu.

Pisa (3-4-2-1): Scuffet, Calabresi, Canestrelli, Coppola, Touré, Marin (1' st Akinsanmiro), Aebischer (25' st Lorran), Angori (25' st Leris); Tramoni (1' st Piccinini), Moreo, Meister (40' pt Durosinmi). In panchina Nicolas, Guizzo, Bozhinov, Caracciolo, Hojholt, Buffon, Esteves, Loyola. All. Gilardino.

Arbitro: Marcenaro di Genova.

Reti: nel pt 11' e 23' Moreo, 39' Zielinski (rigore), 41' Lautaro, 47' Esposito; nel st 37' Dimarco, 41' Bonny, 48' Mkhitaryan.

Passano gli allenatori, passano i giocatori, passano le proprietà ma l'Inter è sempre pazza. E lo dimostra ancora una volta, con una partita dai due volti contro il Pisa: i nerazzurri vanno sotto 0-2 dopo neanche mezz'ora nel segno di Moreo autore di una doppietta e di Sommer (che regala l'1-0 all'attaccante pisano con un passaggio sbagliato). Poi entra Dimarco e l'Inter si scatena, completando la rimonta già nel primo tempo e dilagando nella ripresa con un 6-2 che ha le firme un po' di tutti. Ma è un clamoroso errore di Sommer a sbloccare la gara: il portiere svizzero, lontano dalla sua porta, sbaglia un passaggio facile così Moreo intercetta il pallone ed insacca con un preciso mancino da oltre 40 metri. Il grande protagonista diventa Moreo, che su un corner si trova senza marcatura in area e di testa regala ai toscani il raddoppio piegando le mani di Sommer. Al 39’ il tiro di Zielinski viene toccato da Tramoni col braccio in area: Marcenaro assegna il rigore, Zielinsli gol. I nerazzurri in 2 minuti trovano il pareggio: cross di Dimarco, testa di Lautaro che batte Scuffet. I nerazzurri non si fermano, cross di Bastoni per Esposito e Inter in testa.

Ripresa, il Pisa sfiora il pari nell'unica occasione della ripresa, con Canestrelli che fallisce su corner. Nel finale i nerazzurri dilagano: segnano Dimarco (sinistro al volo), Bonny (bel mancino dopo aver saltato tre difensori) e Mkhitaryan, che torna al gol dopo 453 giorni dopo l'ultima rete. E la pazza Inter prova ancora ad allungare.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone

Stop alle code in auto: la Statale 195 riaprirà entro oggi (o domani)

Le limitazioni: divieto di sorpasso e limite di velocità a 50 chilometri orari 
Enrico Fresu
Il confronto.

«Pioggia intensa ma diluita nel tempo»

Tania Careddu
Dopo il ciclone

Detriti nell’Omodeo, pulizie in ritardo

I Comuni non hanno fatto in tempo a raccogliere il materiale: ora è sott’acqua 
Serafino Corrias
Intervista su Videolina all’ex presidente di Sogaer

«L’aeroporto di Cagliari deve restare pubblico nell’interesse dei sardi»

Per Luciano Ticca i fondi privati perseguono solo l’obiettivo degli utili 
Nicola Scano
L’iniziativa

Programma US, la scuola delle imprese

Ieri la consegna dei diplomi Sda Bocconi per i trenta iscritti ai corsi di alta formazione 
Michele Ruffi
Regione

Manovra, è scontro: veleni sulla sanità

Il centrodestra: in due anni solo scelte sbagliate. Chessa (FI): Todde lasci l’interim 
La festa

Un samba contro la violenza

A Lanusei patto tra associazioni: «Restituiamo il Carnevale alle famiglie» 
Simone Loi
Il ministro Valditara visita la scuola istituto comprensivo Sorelle Agazzi,27 Maggio 2024, Ansa/Andrea Fasani
Il ministro Valditara visita la scuola istituto comprensivo Sorelle Agazzi,27 Maggio 2024, Ansa/Andrea Fasani
Il caso

Campagna per il “No” nel liceo di Cagliari: il caso in Parlamento

Giustizia: interrogazione di Deidda (FdI) sull’incontro al De Sanctis col pm Vacca 
Francesco Pinna