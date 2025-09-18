L’Inter ritrova Thuram ma scopre il talento di Pio Esposito 

L'Inter rialza la testa e lo fa nel modo migliore: vincendo in Europa. Dopo la sconfitta in campionato con la Juve, i nerazzurri hanno ritrovato fiducia battendo l'Ajax ad Amsterdam, un successo che porta la firma decisa di Marcus Thuram. Il francese, finito nel mirino delle critiche, ha risposto sul campo con una doppietta di testa che ha messo in discesa il cammino europeo della squadra di Chivu. Un'Inter diversa da quella del campionato e i numeri lo confermano: meno passaggi, meno fronzoli, ma più sostanza. Lo stesso allenatore lo aveva chiesto alla vigilia: concretezza e concentrazione. Thuram si è preso la scena con due colpi di testa che hanno ricordato i fasti di un'altra notte nerazzurra ad Amsterdam, quella del 2003, con Hernan Crespo che firmava anche lui una doppietta aerea contro l'Ajax.

Ma la serata alla Cruijff Arena non è stata solo il palcoscenico di Thuram. A sorprendere è stato anche Francesco Pio Esposito, 20 anni compiuti da poco e un esordio in Champions da ricordare. Inserito a sorpresa dal primo minuto per l'assenza di Martinez, ha mostrato personalità e freschezza, ma anche qualità fisiche e tecniche. «Ora tutta Italia e tutto il mondo conoscono Pio, è un ragazzo fantastico», le parole di Thuram nel post-partita. Con i suoi 20 anni, 2 mesi e 20 giorni, Esposito è diventato l'ottavo più giovane interista a debuttare da titolare nella massima competizione europea. Davanti a lui nomi pesanti, come Beppe Bergomi e Mario Balotelli. Per Chivu, quella di Esposito è unarisorsa preziosa in vista della prossima sfida di campionato contro il Sassuolo. L’Inter, dunque, riparte da Amsterdam con un messaggio chiaro: sa soffrire, sa reagire e ha nuove energie su cui contare. Non solo Thuram, ma anche il coraggio e la sfrontatezza di Pio Esposito. Due facce della stessa notte europea che riaccende speranze e ambizioni.

