Al “Meazza”.
22 settembre 2025 alle 00:06

L’Inter ritrova il sorriso 

Batte (a fatica) il Sassuolo con Dimarco e Carlos Augusto 

Inter 2

Sassuolo 1

Inter (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Augusto; Dumfries (64’ Luis Henrique), Barella, Calhanoglu (64’ Frattesi), Sucic, Dimarco; Thuram (64’ Lautaro Martinez), Esposito (77’ Bonny). In panchina Sommer, Di Gennaro, De Vrij, Bastoni, Bisseck, Darmian, Palacios, Zielinski, Diouf, Mkhitaryan. All. Chivu.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx (68’ Volpato), Matic, Kone (68’ Thorstvedt); Berardi, Pinamonti (78’ Cheddira), Lauriente (68’ Fadera). In panchina Turati, Satalino, Romagna, Candé, Odenthal, Boloca, Lipani, Iannoni, Pierini, Moro. All. Grosso.

Arbitro: Marinelli (Tivoli).

Reti: 14’ Dimarco, 81’ Carlos Augusto; 84’Cheddira.
Note: ammoniti Calhanoglu, Dimarco, recupero 2’ – 6’, spettatori 68.852.

Gli esterni mancini lanciano l'Inter, che torna a vincere in campionato dopo due ko di fila, ma i nerazzurri faticano ben oltre il dovuto per avere la meglio di un Sassuolo mai domo e che nel finale sogna anche la rimonta. Decidono il gol di Dimarco in avvio e una autorete di Muharemovic su un tiro di Carlos Augusto, prima che Cheddira accorci il risultato facendo passare 10 minuti tutt'altro che sereni ai 70mila di San Siro. Nel silenzio di San Siro (Curva ancora in sciopero), l'Inter parte in spinta e trovano il vantaggio: volata di Barella che serve Sucic, tocco per Dimarco che sblocca il risultato spiazzando il portiere. La palla per il raddoppio ce l'ha Esposito, che in piena area resiste col fisico a un difensore, si libera ma calcia alto.

La ripresa

Inter ancora in avanti, ma i nerazzurri rischiano, perché Laurientè punge in contropiede ma trova Martinez. Ecco Lautaro Martinez (64’), anche Grosso alza il peso offensivo, ma sono ancora i padroni di casa a creare pericoli, fino al raddoppio: il mancino del brasiliano trova la deviazione di Muharemovic che spiazza Muric. L'Inter si addormenta, Berardi serve Cheddira che batte Martinez e la riapre. Frattesi sembra chiuderla di nuovo, ma sul tap-in a porta sguarnita l'ex della gara è in fuorigioco, confermato dopo un controllo del Var. Nel finale è decisivo Martinez in tuffo. L'ultima emozione di una partita che l'Inter ha rischiato di complicarsi da sola.

RIPRODUZIONE RISERVATA

