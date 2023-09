L’Inter riparte dalla Real Sociedad 

San Sebastian. L’Inter torna in Champions League e punta a ripetere l’impresa della scorsa stagione, pur conclusasi con la delusione della sconfitta in finale contro il Manchester City. I nerazzurri, dopo il derby dominato col Milan e un perfetto avvio di campionato, vogliono continuare a correre. Ma l’esordio non sarà facile, con gli uomini di Simone Inzaghi che oggi sfideranno la Real Sociedad a San Sebastian. Una gara in cui, tra l’altro, mancheranno Calhanoglu (affaticamento muscolare) e Cuadrado (tendinite al ginocchio).

Il tecnico però non si nasconde. «Sappiamo come è andata la finale di Istanbul, è stato un onore giocarla e un episodio avrebbe potuto cambiare il match», le sue parole in conferenza stampa, «ricominciamo contro una squadra forte ma i ragazzi sanno che lavorando tutti insieme possiamo fare ottime cose». La stracittadina è il passato. «Abbiamo rivisto il match col Milan, le cose fatte bene e quelle in cui si poteva far meglio. È stata una grande serata ma conta la Real Sociedad, che ha giocatori di qualità. Dovremo fare una partita importante, da vera Inter».

E gli spagnoli ci credono. Il tecnico Imanol Alguacil in conferenza stampa ha provato a caricare i suoi: «Se parlassi dell’Inter, delle sue forze o dei suoi grandi giocatori, alcuni potrebbero pensare sia meglio non scendere in campo. Ma è il contrario, dobbiamo essere noi stessi. L’anno scorso hanno giocato la finale e avrebbero potuto vincerla, ora stanno dominando in Serie A. Dobbiamo scendere in campo con rispetto, umiltà e consapevolezza che si tratta della Champions League. Godiamocela, ma per competere».

RIPRODUZIONE RISERVATA