L’Inter riparte da Marassi 

L'Inter campione d'Italia in carica riparte dal Genoa con un obiettivo chiaro in testa: difendere il tricolore che i nerazzurri si sono cuciti sul petto con una cavalcata trionfale nello scorso campionato. Un obiettivo che per il tecnico interista Simone Inzaghi è anche una grande responsabilità: «La stagione scorsa è stata una grandissima soddisfazione, ora va lasciata alle spalle - le sue parole alla vigilia – abbiamo una grande responsabilità, dobbiamo difendere il titolo. Siamo pronti. Milan e Napoli hanno avuto difficoltà da campioni in carica nella stagione seguente, ci siamo preparati per questo». Il ruolo da favorito non infastidisce Inzaghi. «Siamo sempre stati dati tra i favoriti, con o senza scudetto. Tutti vogliono vincere i titoli, noi abbiamo la responsabilità di difendere il titolo. Le altre stanno investendo molto. Noi siamo stati bravi a tenere l'ossatura. E in più abbiamo messo dentro ottimi giocatori. Vedo un campionato molto livellato verso l'alto». Il primo scalino è rappresentato dal Genoa di Gilardino, oggi alle 18.30, una sfida che già l'anno scorso ha creato non poche difficoltà ai nerazzurri, che uscirono da Marassi solo con un pareggio.

In campo

Una gara che per Inzaghi rappresenterà l'inizio della quarta stagione all'Inter, come fatto solo da Trapattoni e Mancini negli ultimi 40 anni. «C'è grandissimo orgoglio per la quarta stagione nell'Inter», ha ammesso il tecnico. Il Genoa è in salute: «Ha un ottimo allenatore. Hanno fatto il record di abbonati, ci sarà un ambiente caldo. Ci stiamo preparando». Non manca qualche dubbio di formazione, a partire da capitan Lautaro Martinez. «Per la formazione sto ancora valutando. Lautaro sta lavorando bene, è già in discreta forma ma dovrò decidere se farlo partire o farlo entrare. Con grande senso di responsabilità alcuni sono tornati prima perché eravamo stretti con i tempi. Il desiderio è partire molto bene - ha proseguito Inzaghi – sono già rientrati praticamente tutti. Solo Zielinski abbiamo deciso di preservarlo 2-3 giorni, ma sicuramente ci sarà contro il Lecce. Rimane fuori solo De Vrij». Ma massima attenzione a tutto in termini di condizioni fisiche, anche perché sarà una stagione complicata tra Serie A, nuova Champions e il Mondiale per Club a giugno 2025.

A tenere banco è anche il calciomercato: niente nuovo innesto in attacco, però, per Inzaghi, che tuttavia è tornato a chiedere un difensore per completare la rosa.

