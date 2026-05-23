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Serie A.
24 maggio 2026 alle 00:30

L’Inter rimonta a Bologna Pedro, un regalo d’addio 

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festa del gol a Bologna, dove i rossoblù padroni di casa e l’Inter chiudono il campionato pareggiando 3-3. A Roma la Lazio batte 2-1 il Pisa.

A Bologna

Sono i risultati dei due anticipi dell’ultimo turno stagionale di Serie A. I felsinei sono andati sotto per il gol segnato da Dimarco ma hanno avuto la forza di ribaltare il risultato grazie alle reti di Bernardeschi e Pobega (tiro deviato) già nel primo tempo. Poi nella ripresa è arrivato il terzo gol con la sfortunata deviazione di Zielinski nella propria porta, ma il doppio vantaggio non è stato sufficiente a vincere la gara perché i nerazzurri hanno prima accorciato le distanze con Pio Esposito e poi pareggiato i conti con Diouf poco prima dello scadere.

L’Inter chiude a 87 punti e 89 gol fatti, gli stessi realizzati dalle squadre di Conte e Inzaghi negli anni del diciannovesimo e del ventesimo scudetto; il Bologna termina il torneo all’ottavo posto a quota 56 punti. A fine gara strette di mano e saluti tra giocatori e allenatori, quindi gli applausi per chi è pronto a lasciare: dal tecnico Italiano, che potrebbe sbarcare al Napoli, a De Silvestri nel Bologna, mentre tra i nerazzurri Mkhitaryan e De Vrij sono sul piede di partenza.

A Roma

La Lazio pasticcia un po’ poi rimonta e batte il Pisa: 2-1. Un congedo festoso soprattutto per lo spagnolo Pedro, autore del gol del successo biancoceleste e uscito dopo un’ora tra gli applausi del solito pubblico poco numeroso dell’Olimpico. La protesta continua della curva nord laziale è stato l’elemento caratterizzante della stagione per la squadra del presidente Claudio Lotito.

Il Pisa ha onorato l’ultimo impegno in massima serie, andando addirittura in vantaggio dopo 23 minuti con Moreo. Immediata la reazione dei romani, a segno dal limite dell’area con Dele-Bashiru al 33’. Due minuti dopo, il sigillo di Pedro, ai saluti dopo cinque anni.

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