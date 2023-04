L’Inter ribalta la Lazio  

Inter 3

Lazio 1

Inter (3-5-2) : Onana; D'Ambrosio (1' st Dumfries), Acerbi,Bastoni (26' st Gosens, 41' st De Vrij); Darmian, Barella,Brozovic, Mkhitaryan (16' st Calhanoglu), Dimarco; Lukaku,Correa (16' st Lautaro). In panchina Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Dzeko, Bellanova, Asllani. Allenatore S. Inzaghi.

Lazio (4-3-3) : Provedel; Marusic (41' st Lazzari), Casale, Romagnoli, Hysaj (41' st Pellegrini); Milinkovic-Savic, Cataldi (5' st Vecino), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (23' stPedro), Zaccagni. In panchina Maximiano, Adamonis, Patric, Marcos Antonio, Cancellieri, Romero, Radu, Gila, Bertini, Basic). Allenatore Sarri.

Arbitro : Guida di Torre Annunziata.

Reti : nel pt 30' Felipe Anderson; nel st 33' Lautaro, 38'Gosens, 45' Lautaro.

Note : angoli: 3 a 2 per la Lazio. recupero 1' e 6'; ammoniti Zaccagni, Marusic, Romagnoli, D'Ambrosio e Bastoni per gioco falloso; spettatori 75.500.

Milano. L'Inter batte la Lazio in rimonta e accende la corsa Champions. In un San Siro da sold out, i biancocelesti vanno in vantaggio ma vengono rimontati nella ripresa dai nerazzurri grazie alla doppietta di Lautaro Martinez e alla rete di uno sfortunato Gosens (lussazione alla spalla nella caduta dopo il gol). Gli uomini di Simone Inzaghi così in un colpo solo non soltanto si portano a -4 da Immobile e compagni ma agganciano Roma e Milan in classifica, aprendo al meglio una settimana in cui, visti anche gli scontri diretti del prossimo weekend, potrebbe essere decisiva nella lotta per entrare tra le prime quattro.

La partita

Nerazzurri in vantaggio con un piatto di Mkhitaryan su assist di Correa, ma il Var annulla per posizione irregolare dell’argentino. Poi un errore dell'ex Acerbi però apre la strada alla Lazio che sblocca il risultato grazie a un destro di Felipe Anderson. Nella ripresa Lautaro, Gosens e ancora Lautaro ribaltano il risultato.

Dopo gara

«Abbiamo giocato una delle migliori partite da quando sono qui», ha commentato Simone Inzaghi ai microfoni di Sky. «A fine primo tempo avevo detto di continuare così anche se eravamo sotto, avevamo fatto una grande prestazione anche dopo la Juve. E giocavamo contro la seconda in classifica». Deluso Sarri: «Noi troppo arrendevoli – ha osservato il tecnico dei biancocelesti – nei momenti clou».

